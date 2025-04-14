Киев
Горостен® (Horosten®)

Горостен® (Horosten®)

Одесса (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,39 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
4.1 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,39 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 1
62.2 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони: -47,80 грн
275,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Раздельная, ул. Европейская, 1-А
62.6 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони: -47,80 грн
275,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 17:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
94.1 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
297,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95
94.3 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони: -47,80 грн
275,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Татарбунары, ул. Тура, 13-А
109.8 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони: -47,80 грн
275,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Подольск, просп. Победы, 23
163.5 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
275,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Измаил, просп. Независимости, 72-П
190.7 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,39 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Помошная, ул. Победы, 66
202.5 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
288,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новоукраинка, ул. Соборная, 52-А
213.1 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,39 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
259.4 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
275,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
263.8 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
287,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ямполь, ул. Свободы, 140
266.5 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,39 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 122-А
302.8 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
287,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
303.0 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,39 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 48 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
272,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 42
344.0 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони: -36,50 грн
286,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Смелянская, 42
344.0 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
292,74
Экономия при брони: -19,11 грн
273,63 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
344.1 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони: -36,50 грн
286,60 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное