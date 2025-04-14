Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
4.1 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
В городах рядом
Подорожник
Раздельная, ул. Привокзальная, 1
62.2 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони: -47,80 грн
Подорожник
Раздельная, ул. Европейская, 1-А
62.6 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони: -47,80 грн
Аптека акс социальная
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
94.1 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95
94.3 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони: -47,80 грн
Подорожник
Татарбунары, ул. Тура, 13-А
109.8 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони: -47,80 грн
Аптека акс социальная
Подольск, просп. Победы, 23
163.5 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Измаил, просп. Независимости, 72-П
190.7 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Помошная, ул. Победы, 66
202.5 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Новоукраинка, ул. Соборная, 52-А
213.1 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
259.4 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
263.8 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Ямполь, ул. Свободы, 140
266.5 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Александрия, просп. Соборный, 122-А
302.8 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
303.0 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 48 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Черкассы, ул. Смелянская, 42
344.0 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони: -36,50 грн
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Смелянская, 42
344.0 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
292,74
Экономия при брони: -19,11 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Смелянская, 40
344.1 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони: -36,50 грн