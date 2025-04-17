Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони: -49,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Свит здоровья зжс
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
2.7 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Виталюкс
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
122.6 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Вышгородская, 33
125.0 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
125.4 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Киев, ул. Аболмасова Андрея, 6
125.5 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Татарская, 38-А
127.3 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
127.8 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
386,00
Экономия при брони: -82,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Щусева, 8
128.2 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
129.4 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптекарь
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
130.6 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
131.0 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптекарь
Киев, ул. Неманская, 6
131.0 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
131.2 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Соломенская, 33
132.2 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Софиевская Борщаговка, просп. Мартынова, 12
137.3 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм