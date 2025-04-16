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Горостен
®
(Horosten
®
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Горостен
®
(Horosten
®
)
Николаев
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
107.5 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,39
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
108.3 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,39
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони:
-49,00 грн
274,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Раздельная, ул. Европейская, 1-А
145.2 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони:
-49,00 грн
274,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 1
145.3 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони:
-49,00 грн
274,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Помошная, ул. Победы, 66
151.3 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
288,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
152.5 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
287,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
157.2 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
287,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новоукраинка, ул. Соборная, 52-А
157.5 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,39
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Подольск, просп. Победы, 23
203.2 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
275,30
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
204.4 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
297,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95
204.6 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони:
-49,00 грн
274,10
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 122-А
209.8 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
287,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Татарбунары, ул. Тура, 13-А
218.7 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони:
-49,00 грн
274,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
234.2 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,39
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
261.2 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
282,00
Экономия при брони:
-24,00 грн
258,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 23:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
261.5 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
239,39
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
261.9 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
303,22
Экономия при брони:
-17,65 грн
285,57
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
262.5 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
295,00
Экономия при брони:
-37,00 грн
258,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
272,00
грн
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