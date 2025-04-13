Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бригады Хартия, 24/17
7.8 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
8.0 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
285,60
Экономия при брони: -18,04 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
10.3 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-В
12.1 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
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Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Машевка, ул. Независимости, 123
115.6 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мира, 9
127.8 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони: -47,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 44
129.9 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 78
130.6 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони: -47,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 147
131.8 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Оксанченко Александра, 48
132.8 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 4-Н
132.9 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
133.2 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
323,10
Экономия при брони: -47,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Рассошенцы, ул. Перспективная, 2
134.1 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 35/14
156.9 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
164.0 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
165.4 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Семафорная, 21-А
185.5 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 64
188.3 км
Горостен® раствор для наружного применения 0.025 % банка 100 мл №1
Юрия-Фарм