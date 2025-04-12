фармакодинамика. Флуомизин содержит деквалиния хлорид — четвертичное соединение аммония с широким спектром антимикробной активности против многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, грибов и простейших (Trichomonas vaginalis). Для деквалиния хлорида была определена противомикробная активность in vitro против микроорганизмов, которые могут содержаться во влагалище. Эта активность выражена как минимальная ингибирующая концентрация (МИК).



Грамположительные

бактерии МИК, мг/л Грамотрицательные бактерии МИК, мг/л Streptococci группы В 2–8 Веретеноподобные бактерии 32–64 Staphylococcus aureus 0,2–10 Gardnerella vaginalis 2,0–256 Streptococci группы А 0,25–20 Escherichia coli 1–400 Listeria spp. 4–32 Serratia spp. 3,1–400 Peptostreptococci 1–32 Klebsiella spp. 3,1–400 Streptococci группы D 0,2–64 Pseudomonas spp. 5–400 Грибы Bacteroides spp./Prevotella spp. 64–512 Candida tropicalis 0,2–50 Proteus spp. 20–>1024 Candida albicans 0,2–200 Простейшие Candida glabrata 0,2–256 Trichomonas vaginalis 28,8–400 Candida krusei 128