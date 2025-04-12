Флуомизин (Fluomizin)
Флуомизин инструкция по применению
Состав
Деквалиния хлорид - 10 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Флуомизин содержит деквалиния хлорид — четвертичное соединение аммония с широким спектром антимикробной активности против многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, грибов и простейших (Trichomonas vaginalis). Для деквалиния хлорида была определена противомикробная активность in vitro против микроорганизмов, которые могут содержаться во влагалище. Эта активность выражена как минимальная ингибирующая концентрация (МИК).
|Грамположительные
бактерии
|МИК, мг/л
|Грамотрицательные бактерии
|МИК, мг/л
|Streptococci группы В
|2–8
|Веретеноподобные бактерии
|32–64
|Staphylococcus aureus
|0,2–10
|Gardnerella vaginalis
|2,0–256
|Streptococci группы А
|0,25–20
|Escherichia coli
|1–400
|Listeria spp.
|4–32
|Serratia spp.
|3,1–400
|Peptostreptococci
|1–32
|Klebsiella spp.
|3,1–400
|Streptococci группы D
|0,2–64
|Pseudomonas spp.
|5–400
|Грибы
|Bacteroides spp./Prevotella spp.
|64–512
|Candida tropicalis
|0,2–50
|Proteus spp.
|20–>1024
|Candida albicans
|0,2–200
|Простейшие
|Candida glabrata
|0,2–256
|Trichomonas vaginalis
|28,8–400
|Candida krusei
|128
После растворения вагинальной таблетки Флуомизин (10 мг деквалиния хлорида) в приблизительно 2,5–5 мл вагинальной жидкости, концентрация деквалиния хлорида в ней составляет 4000–2000 мг/л, что в 2–4 раза выше, чем МИК90 для всех исследованных патогенных микроорганизмов.
О развитии резистентности микроорганизмов к деквалинию хлориду не сообщалось.
Как и для других поверхностно-активных веществ, основной механизм действия деквалиния хлорида основан на усилении проницаемости клетки и последующей потере ферментативной активности, что вызывает гибель клетки.
Деквалиния хлорид в форме вагинальной таблетки действует местно во влагалище. Заметное уменьшение выделений и воспаления отмечают через 24–72 ч от начала лечения.
Фармакокинетика. В связи с тем, что вагинальное всасывание является незначительным, нет данных о фармакокинетике деквалиния хлорида у человека.
Показания Флуомизин
вагинальные инфекции бактериального и грибкового происхождения (например бактериальный вагиноз и кандидоз); трихомониаз; санация перед гинекологическими операциями и родами.
Применение Флуомизин
рекомендуется применять 1 вагинальную таблетку каждый день на протяжении 6 дней. Вагинальную таблетку вводят глубоко во влагалище вечером перед сном. Лучше это сделать лежа на спине, слегка согнув ноги. Во время менструации лечение следует приостановить и продолжить после ее прекращения.
Терапию продолжают, даже если ощущение дискомфорта (зуд, выделения, запах) отсутствует. Продолжительность лечения менее 6 дней может привести к рецидиву. Курс лечения — 6 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ препарата, язвы вагинального эпителия и шейки матки, девушкам до достижения половой зрелости.
Побочные эффекты
общие нарушения и местные реакции в месте введения. В отдельных случаях могут возникать зуд, жжение или гиперемия. Однако эти нежелательные эффекты могут также быть связаны с симптомами вагинальной инфекции.
В индивидуальных случаях возможны местные реакции раздражения, такие как кровотечение из эрозий слизистой оболочки влагалища. В этих случаях отмечено предшествующее повреждение поверхности эпителия влагалища вследствие дефицита эстрогенов или местного воспаления. Очень редко сообщали о лихорадке.
Возможны реакции гиперчувствительности.
В случае возникновения каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
Особые указания
Флуомизин содержит вспомогательные вещества, которые полностью не растворяются. Остатки таблетки иногда можно найти на нижнем белье. На эффективность Флуомизина это не влияет.
Иногда при сухости влагалища существует вероятность того, что вагинальная таблетка не растворяется и выделяется из влагалища целой. Как следствие, такое лечение неэффективно. Для предотвращения этого перед введением (при сухости влагалища) таблетку следует увлажнить небольшим количеством воды.
Пациенткам следует использовать гигиенические или ежедневные прокладки. Препарат не изменяет цвета белья. Пациенткам следует рекомендовать ежедневно менять нижнее белье и полотенца, а также стирать их при температуре не менее 80 °С.
Применение в период беременности и кормления грудью. Флуомизин можно применять в период беременности и кормления грудью. Но, как и в случае с лекарственными средствами в целом, следует соблюдать осторожность при назначении Флуомизина в I триместр беременности. Данные, полученные при применении деквалиния хлорида у беременных во время клинических исследований и в исследовании применения лекарственного средства Флуомизин, указывают на отсутствие нежелательных влияний деквалиния хлорида на течение беременности или на здоровье плода/новорожденного.
Данные постмаркетинговых исследований, проведенных при применении препарата в период беременности (по оценкам 1,1 млн случаев), указывают на отсутствие неблагоприятного влияния деквалиния хлорида на течение беременности или здоровье плода/новорожденного. Нет данных относительно проникновения деквалиния хлорида в грудное молоко. Учитывая данные об отсутствии абсорбции и тот факт, что лечение длится всего 6 дней, побочные эффекты на плод или новорожденного маловероятны.
Дети. Не рекомендуют применять у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
неизвестны. В случае необходимости одновременного применения каких-либо лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.
Флуомизин несовместим с мылом и другими анионными поверхностно-активными веществами.
Передозировка
о случаях передозировки препарата не сообщалось.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре до 30 °С.