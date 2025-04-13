Киев
Флуомизин (Fluomizin)

Флуомизин (Fluomizin)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 873 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
389,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
362,59 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
371,58 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
389,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
371,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -53,60 грн
408,10 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -99,18 грн
362,52 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
389,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
362,38 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -85,71 грн
375,99 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
365,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
423,45
Экономия при брони: -14,46 грн
408,99 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
359,57 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
365,63 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -99,18 грн
362,52 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
374,62 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
389,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
435,67
Экономия при брони: -39,26 грн
396,41 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
389,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
389,50 грн
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