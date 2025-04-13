Киев (адрес не указан)
Доступно в 873 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -53,60 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -99,18 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -85,71 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
423,45
Экономия при брони: -14,46 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -99,18 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
435,67
Экономия при брони: -39,26 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG