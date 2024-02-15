ДЕКВАЛИНИЯ ХЛОРИД (DEQUALINII CHLORIDUM) Действующее вещество
четвертичная аммониевое соединение с широкой антимикробной активностью в отношении многих Гр (+) и Гр (-) бактерий, грибков и простейших (Trichomonas vaginalis); определена противомикробная активность in vitro, которая выражается, как минимальная подавляющая концентрация — Гр (+) м/о: Str. группы В; Staph. aureus; Str. группы А; Listeria sp .; Peptostreptococci; Str. группы D; грибки: Candida tropicalis; Candida albicans; Candida glabrata; Candida krusei; Гр (-) м/о: Fusobacteria; Gardnerella vaginalis; E. coli; Serratia sp.; Klebsiella sp .; Pseudomonas sp .; Bacteroides sp. Prevotella sp .; Proteus sp .; простые: Trichomonas vaginalis; деквалиния хлорид усиливает проницаемость клетки с последующей потерей ферментативной активности, которая вызывает гибель клетки.
вагинальные инфекции бактериального и грибкового происхождения (бактериальный вагиноз, кандидоз); трихомониаз; санация перед гинекологическими вмешательствами и родами.
по 1 вагинальной табл. 10 мг ежедневно в течение 6 дней; во время менструации лечение прекратить и продолжить после ее прекращения; курс лечения 6 дней, при лечении менее 6-ти дней возможен рецидив.
гиперчувствительность к препарату; язвы эпителия влагалища и шейки матки; не применять молодым девушкам, не достигшим половой зрелости.
загальні розлади та місцеві реакції на ділянці введення: свербіж, печіння або почервоніння (необхідно диференціювати з симптомами вагінальної інфекції); при ураженні вагінального епітелію — поверхневі кровотечі піхви (ерозії); пропасниця; реакції гіперчутливості.