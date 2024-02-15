четвертичная аммониевое соединение с широкой антимикробной активностью в отношении многих Гр (+) и Гр (-) бактерий, грибков и простейших (Trichomonas vaginalis); определена противомикробная активность in vitro, которая выражается, как минимальная подавляющая концентрация — Гр (+) м/о: Str. группы В; Staph. aureus; Str. группы А; Listeria sp .; Peptostreptococci; Str. группы D; грибки: Candida tropicalis; Candida albicans; Candida glabrata; Candida krusei; Гр (-) м/о: Fusobacteria; Gardnerella vaginalis; E. coli; Serratia sp.; Klebsiella sp .; Pseudomonas sp .; Bacteroides sp. Prevotella sp .; Proteus sp .; простые: Trichomonas vaginalis; деквалиния хлорид усиливает проницаемость клетки с последующей потерей ферментативной активности, которая вызывает гибель клетки.