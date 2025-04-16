Николаев (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
424,20
Экономия при брони: -25,52 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -67,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
432,47
Экономия при брони: -41,02 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
432,76
Экономия при брони: -43,06 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
437,63
Экономия при брони: -47,93 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -67,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -67,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -67,50 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
435,99
Экономия при брони: -50,93 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека24
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
432,80
Экономия при брони: -42,69 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
425,70
Экономия при брони: -35,59 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
447,10
Экономия при брони: -52,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG