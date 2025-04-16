Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -70,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
432,96
Экономия при брони: -34,28 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
403,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
432,13
Экономия при брони: -20,77 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
433,08
Экономия при брони: -42,57 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
432,06
Экономия при брони: -42,21 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
431,28
Экономия при брони: -40,75 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -70,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
428,12
Экономия при брони: -38,27 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
426,97
Экономия при брони: -42,04 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -70,30 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
432,18
Экономия при брони: -47,25 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
427,51
Экономия при брони: -42,58 грн