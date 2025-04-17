Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -64,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
410,40
Экономия при брони: -12,31 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -64,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -64,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
437,02
Экономия при брони: -38,34 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -64,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
433,12
Экономия при брони: -44,86 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -64,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
425,62
Экономия при брони: -36,95 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Экономия при брони: -64,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
427,30
Экономия при брони: -28,62 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
436,36
Экономия при брони: -47,69 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Флуомизин таблетки вагинальные 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG