Назалонг® (Nazalong®)
Назалонг инструкция по применению
Состав
Оксиметазолина гидрохлорид - 0,05 г/100 г
Фармакологические свойства
средство для быстрого устранения симптомов ринита любого происхождения (простудного или аллергического). Начало действия — через несколько минут, длится до 10–12 ч после применения препарата. Оксиметазолина гидрохлорид, входящий в состав препарата, оказывает местное сосудосуживающее действие; быстро устраняет отек слизистой оболочки полости носа, восстанавливает носовое дыхание и устраняет нарушение обоняния. Не влияет на мукоцилиарный клиренс, способствует быстрому восстановлению защитных свойств слизистой оболочки носа и носовых ходов.
Показания Назалонг
лечение острого ринита (насморка) различной этиологии: инфекционной, вирусной, вазомоторной или аллергической. Сенная лихорадка (поллиноз). В составе комплексной терапии синусита, евстахиита, среднего отита. Для облегчения проведения риноскопии и хирургических манипуляций в полости носа.
Применение Назалонг
снять защитный колпачок. Перед первым применением препарата несколько раз нажать на распылитель до появления дисперсной струи. Ввести распылитель в носовой ход и сделать впрыскивание, нажав до упора на распылитель указательным и средним пальцами. Сделать необходимое количество впрыскиваний в каждый носовой ход, не запрокидывая голову назад. Во время впрыскивания рекомендуется сделать неглубокий вдох через нос, что способствует оптимальному распределению аэрозоля в полости носа. После использования закрыть распылитель защитным колпачком.
Взрослым назначают по 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход, детям в возрасте старше 6 лет — по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход. Интервал между применением препарата должен составлять не менее 10–12 ч. Курс лечения — не более 3–5 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, атрофический ринит, АГ, закрытоугольная глаукома, генерализованный атеросклероз, нарушение сердечного ритма, сахарный диабет, тиреотоксикоз, аденома предстательной железы, повышенное внутриглазное давление, стенокардия, феохромоцитома, применение ингибиторов МАО и других препаратов, повышающих АД. Период беременности и кормления грудью. Не следует применять для лечения детей в возрасте младше 6 лет.
Побочные эффекты
при применении препарата могут отмечаться сухость и ощущение жжения слизистой оболочки носа, сухость во рту или глотке, чихание, ощущение сильной заложенности носа (реактивная гиперемия); системные эффекты — утомляемость, головная боль. У лиц с повышенной чувствительностью к оксиметазолину возможны системные побочные эффекты: тошнота, повышение АД, тахикардия; в отдельных случаях — повышенная возбудимость, нарушение сна.
При продолжительном непрерывном применении сосудосуживающих препаратов возможно развитие тахифилаксии, атрофии и обратимого отека слизистой оболочки полости носа (медикаментозный ринит).
Особые указания
при длительном частом применении возможна атрофия слизистой оболочки носа. Не рекомендуется одновременное применение с другими препаратами для интраназального введения. Следует избегать длительного применения и передозировки препарата. Продолжительное применение противоотечного средства может привести к снижению его эффективности.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью. На время лечения грудное вскармливание необходимо прекратить.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. При продолжительном применении препарата в высоких дозах не исключено его влияние на сердечно-сосудистую систему и ЦНС. Необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с механизмами.
Дети. Препарат можно применять у детей в возрасте старше 6 лет.
Взаимодействия
при одновременном применении препарата с другими сосудосуживающими средствами (независимо от способа введения) возможно взаимное потенцирование побочных эффектов. Снижает всасывание местных анестетиков и пролонгирует их действие. Не применять одновременно с ингибиторами МАО (усиливает действие ингибиторов МАО на ЦНС).
Передозировка
после значительной передозировки препарата или случайного приема внутрь могут развиваться такие симптомы: сужение зрачков, тошнота, рвота, цианоз, повышение температуры тела, тахикардия, аритмия, коллапс, сосудистая недостаточность, АГ, нарушения дыхания, отек легких, остановка сердца. Также возможны психические нарушения, стимуляция или угнетение деятельности ЦНС, сопровождающиеся сонливостью, снижением температуры тела, брадикардией, артериальной гипотензией, остановкой дыхания и возможным развитием комы.
Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, ИВЛ. При повышении АД — введение фентоламина. Не следует принимать вазопрессорные препараты. При необходимости — противосудорожная терапия.
Условия хранения
при температуре 2–25 °С