снять защитный колпачок. Перед первым применением препарата несколько раз нажать на распылитель до появления дисперсной струи. Ввести распылитель в носовой ход и сделать впрыскивание, нажав до упора на распылитель указательным и средним пальцами. Сделать необходимое количество впрыскиваний в каждый носовой ход, не запрокидывая голову назад. Во время впрыскивания рекомендуется сделать неглубокий вдох через нос, что способствует оптимальному распределению аэрозоля в полости носа. После использования закрыть распылитель защитным колпачком.

Взрослым назначают по 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход, детям в возрасте старше 6 лет — по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход. Интервал между применением препарата должен составлять не менее 10–12 ч. Курс лечения — не более 3–5 дней.