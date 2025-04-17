Киев
Назалонг® (Nazalong®)

Назалонг® (Nazalong®)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 95 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
140,40
Экономия при брони: -14,60 грн
125,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
115,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
140,34
Экономия при брони: -4,21 грн
136,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
115,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
140,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
146,90
Экономия при брони: -21,10 грн
125,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
126,83
Экономия при брони: -13,81 грн
113,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
146,90
Экономия при брони: -21,10 грн
125,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
130,07
Экономия при брони: -6,94 грн
123,13 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
118,81 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
146,90
Экономия при брони: -21,10 грн
125,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
107,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
123,52
Экономия при брони: -10,94 грн
112,58 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
147,50
Экономия при брони: -21,70 грн
125,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
118,92 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
129,23
Экономия при брони: -16,18 грн
113,05 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
116,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
131,97
Экономия при брони: -19,39 грн
112,58 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
115,50 грн
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