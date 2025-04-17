Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
140,40
Экономия при брони: -14,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
140,34
Экономия при брони: -4,21 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
140,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
146,90
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
126,83
Экономия при брони: -13,81 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
146,90
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
130,07
Экономия при брони: -6,94 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
146,90
Экономия при брони: -21,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
123,52
Экономия при брони: -10,94 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
147,50
Экономия при брони: -21,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
129,23
Экономия при брони: -16,18 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
131,97
Экономия при брони: -19,39 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА