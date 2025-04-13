Харьков (адрес не указан)
Доступно в 416 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
128,89
Экономия при брони: -17,69 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
132,81
Экономия при брони: -20,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
147,50
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
147,50
Экономия при брони: -14,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
140,30
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
132,51
Экономия при брони: -22,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА