Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 216 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
134,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
140,39
Экономия при брони: -37,39 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
126,00
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
123,73
Экономия при брони: -21,74 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
129,90
Экономия при брони: -16,62 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
140,30
Экономия при брони: -12,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
126,00
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
126,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
147,60
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
126,03
Экономия при брони: -4,21 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
140,30
Экономия при брони: -12,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
130,47
Экономия при брони: -29,21 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
128,50
Экономия при брони: -22,42 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
124,75
Экономия при брони: -23,38 грн