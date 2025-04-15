Киев
Назалонг® (Nazalong®)

Назалонг® (Nazalong®)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 216 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
134,00
Экономия при брони: -14,00 грн
120,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
140,39
Экономия при брони: -37,39 грн
103,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
126,00
Экономия при брони: -23,00 грн
103,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
118,74 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
123,73
Экономия при брони: -21,74 грн
101,99 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
129,90
Экономия при брони: -16,62 грн
113,28 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
107,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
140,30
Экономия при брони: -12,10 грн
128,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
126,00
Экономия при брони: -23,00 грн
103,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
119,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
126,00
Экономия при брони: -6,00 грн
120,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
147,60
Экономия при брони: -19,40 грн
128,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
119,79 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
126,03
Экономия при брони: -4,21 грн
121,82 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
107,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
140,30
Экономия при брони: -12,10 грн
128,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
114,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
130,47
Экономия при брони: -29,21 грн
101,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
128,50
Экономия при брони: -22,42 грн
106,08 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Назалонг® спрей назальный дозированный 0.05 % флакон 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
124,75
Экономия при брони: -23,38 грн
101,37 грн
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