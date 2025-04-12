безопасность применения Коризалии в период беременности и кормления грудью не исследовали, препарат целесообразно применять в том случае, когда ожидаемый положительный эффект превышает потенциальный риск.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не установлена.

Дети. Коризалия таблетки, покрытые оболочкой можно применять у детей в возрасте старше 2 лет.

Детям до 6 лет перед приемом таблетку рекомендуется измельчить и растворить в воде.