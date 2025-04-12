ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Коризалия® (Coryzalia)

Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Цены в Киев
от 160,54 грн
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Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
40 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/9329/01/01 от 13.06.2019

Коризалия инструкция по применению

Состав

Аллиум цепа (Allium cepa) 3CH - 0,333 мг

Белладонна (Belladonna) 3CH - 0,333 мг

Сабадила (Sabadilla) 3CH - 0,333 мг

Калиум бихромикум (Kalium bichromicum) 3CH - 0,333 мг

Гельземиум семпервиренс (Gelsemium sempervirens) 3CH - 0,333 мг

Пульсатилла (Pulsatilla) 3CH - 0,333 мг

Фармакологические свойства

гомеопатическое средство. Фармакологические свойства обусловлены комплексным действием компонентов препарата, которые направлены на устранение симптомов ОРВИ и ринита.

Показания Коризалия

симптоматическое лечение ОРВИ и ринита.

Применение Коризалия

для перорального применения. Медленно рассасывать во рту до полного растворения. Взрослым и детям в возрасте старше 2 лет — по 1 таблетке каждый час на протяжении первых 12 ч. При улучшении самочувствия, частоту приема уменьшить. Принимать по 1 таблетке 4–3 раза в сутки. Продолжительность лечения определяется индивидуально.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата. Пациенты с наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или сахаразо-изомальтазной недостаточностью.

Побочные эффекты

у лиц с повышенной чувствительностью к компонентам препарата возможно развитие аллергических реакций.

Особые указания

безопасность применения Коризалии в период беременности и кормления грудью не исследовали, препарат целесообразно применять в том случае, когда ожидаемый положительный эффект превышает потенциальный риск.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не установлена.
Дети. Коризалия таблетки, покрытые оболочкой можно применять у детей в возрасте старше 2 лет.
Детям до 6 лет перед приемом таблетку рекомендуется измельчить и растворить в воде.

Взаимодействия

не выявлено.

Передозировка

о случаях передозировки не сообщалось.

Условия хранения

при температуре 4–25 °C.