Коризалия® (Coryzalia)
Коризалия инструкция по применению
Состав
Аллиум цепа (Allium cepa) 3CH - 0,333 мг
Белладонна (Belladonna) 3CH - 0,333 мг
Сабадила (Sabadilla) 3CH - 0,333 мг
Калиум бихромикум (Kalium bichromicum) 3CH - 0,333 мг
Гельземиум семпервиренс (Gelsemium sempervirens) 3CH - 0,333 мг
Пульсатилла (Pulsatilla) 3CH - 0,333 мг
Фармакологические свойства
гомеопатическое средство. Фармакологические свойства обусловлены комплексным действием компонентов препарата, которые направлены на устранение симптомов ОРВИ и ринита.
Показания Коризалия
симптоматическое лечение ОРВИ и ринита.
Применение Коризалия
для перорального применения. Медленно рассасывать во рту до полного растворения. Взрослым и детям в возрасте старше 2 лет — по 1 таблетке каждый час на протяжении первых 12 ч. При улучшении самочувствия, частоту приема уменьшить. Принимать по 1 таблетке 4–3 раза в сутки. Продолжительность лечения определяется индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Пациенты с наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или сахаразо-изомальтазной недостаточностью.
Побочные эффекты
у лиц с повышенной чувствительностью к компонентам препарата возможно развитие аллергических реакций.
Особые указания
безопасность применения Коризалии в период беременности и кормления грудью не исследовали, препарат целесообразно применять в том случае, когда ожидаемый положительный эффект превышает потенциальный риск.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не установлена.
Дети. Коризалия таблетки, покрытые оболочкой можно применять у детей в возрасте старше 2 лет.
Детям до 6 лет перед приемом таблетку рекомендуется измельчить и растворить в воде.
Взаимодействия
не выявлено.
Передозировка
о случаях передозировки не сообщалось.
Условия хранения
при температуре 4–25 °C.