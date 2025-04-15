Львов (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
233,40
Экономия при брони: -44,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30
Экономия при брони: -33,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн