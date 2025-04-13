Киев (адрес не указан)
Доступно в 372 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
233,10
Экономия при брони: -35,10 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron