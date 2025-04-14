Днепр (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Днепр
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
111,15
Экономия при брони: -8,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
4.7 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
101,70
Экономия при брони: -6,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
7.9 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
228,40
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
8.8 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,85
Экономия при брони: -14,21 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, ул. Независимости, 36
4.4 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
198,00
Экономия при брони: -20,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
64.2 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 19
64.3 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
64.3 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 13-Б
64.5 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
64.5 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
64.6 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
64.6 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
64.6 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
64.6 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
64.6 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн