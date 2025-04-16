Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
108,94
Экономия при брони: -4,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
220,25
Экономия при брони: -15,09 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
231,10
Экономия при брони: -42,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Оцерклевича Виктора, 5
7.1 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
12.7 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 47
13.6 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
16.2 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
211,01
Экономия при брони: -23,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Л
29.6 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
230,80
Экономия при брони: -42,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 45
30.2 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 57
36.8 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 68
36.8 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Софиевка, ул. Независимости, 54
39.0 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Казанка, ул. Центральная, 36
42.0 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
42.7 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 28
60.9 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Покров, ул. Торговая, 54/2
61.0 км
Коризалия® таблетки, покрытые оболочкой №40
Boiron
222,30 грн