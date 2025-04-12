Фармакодинамика.

Унифлокс содержит бактерицидное синтетическое химиотерапевтическое вещество — офлоксацин, который относится к группе фторхинолонов. Офлоксацин оказывает широкий спектр противомикробного действия. В бактериальных клетках офлоксацин угнетает ДНК˗гиразу — фермент, необходимый для дупликации и транскрипции бактериальной ДНК. Он действует на Staphylococcus aureus (включая штаммы, продуцирующие пенициллиназу, и некоторые метициллинорезистентные штаммы), Streptococcus pneumoniae, St. faecalis, St. pyogenes, виды Corynebacterium, виды Micrococcus, виды Bacillus, Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiela, Proteus, Salmonella, Serratia, Shigella и т. д.), Pseudomonas aeruginosa и виды Pseudomonas, Haemophilus influenzae, Haemophilus ducreyi, Branhamella catarhalis , Neisseria gonnorrhoeae, Neisseria meningitis, виды Acinetobacter, виды Campylobacter, Gardenerella vaginalis, Heliobacter pylori, Brucella. Также он эффективен против Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae и некоторых других микоплазм.

Резистентные штаммы, включая виды Clostridium, виды Bacteroides и виды Peptococcus. Резистентность Pseudomonas aeruginosa составляет 15˗20%, а резистентность Staphylococcus aureus 5˗10%.

Фармакокинетика.

Значительным преимуществом препарата по сравнению с другими антибиотиками местного действия является его высокая проницаемость в роговицу и переднюю камеру глаза. Из всех фторхинолонов офлоксацин обладает лучшей способность к проникновению в роговицу и переднюю камеру глаза; его эффективная концентрация в слезной пленке сохраняется даже через 4 часа (240 минут) после применения. Средняя концентрация офлоксацина в слезах, измеренная через 4 часа после применения, составляла 9,2 мкг/г. Системная реабсорбция после местного введения в конъюнктивальный мешок незначительна и не имеет клинической значимости. После введения двух капель лекарственного средства с интервалами по 30 минут концентрация офлоксацина в роговице через 4 часа составляла 4,4 мкг/г.

После однократного введения 0,3% капель офлоксацина в ухо его концентрация в сыворотке крови была в 1000 раз меньше концентрации при пероральном приеме. Концентрация офлоксацина в выделениях из барабанной полости была очень близка к его концентрации в введенном лекарственном средстве (3 г/л). 0,3% капли офлоксацина успешно проникают в среднее ухо при оттягивании козелка уха наружу и в направлении щеки во время введения.