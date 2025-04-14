Одесса (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
162,49
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
155,76
Экономия при брони: -6,56 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
166,08
Экономия при брони: -8,97 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
166,00
Экономия при брони: -6,05 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
150,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
150,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
150,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
150,50 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
150,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
150,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
157,34
Экономия при брони: -8,09 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
150,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
155,40
Экономия при брони: -6,15 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
165,77
Экономия при брони: -11,63 грн