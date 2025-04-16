Киев
Унифлокс (Uniflox)

Унифлокс (Uniflox)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 150 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
149,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
158,40
Экономия при брони: -13,43 грн
144,97 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
148,00
Экономия при брони: -16,00 грн
132,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
157,58
Экономия при брони: -11,25 грн
146,33 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
144,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
158,45
Экономия при брони: -13,49 грн
144,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
158,07
Экономия при брони: -11,38 грн
146,69 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
163,04
Экономия при брони: -16,35 грн
146,69 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
150,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
156,63
Экономия при брони: -9,94 грн
146,69 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
145,08 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
141,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
161,31
Экономия при брони: -13,42 грн
147,89 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
149,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
158,12
Экономия при брони: -16,93 грн
141,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
156,41
Экономия при брони: -15,22 грн
141,19 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
150,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
164,32
Экономия при брони: -15,67 грн
148,65 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
144,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
148,00
Экономия при брони: -16,00 грн
132,00 грн
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