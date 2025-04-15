Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
150,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
150,48
Экономия при брони: -7,48 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
151,81
Экономия при брони: -10,33 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
157,14
Экономия при брони: -8,09 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
150,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
148,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
148,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
150,60
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
166,65
Экономия при брони: -5,57 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
150,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
150,50 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
150,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
155,46
Экономия при брони: -14,34 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
160,41
Экономия при брони: -18,51 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
164,52
Экономия при брони: -15,21 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
148,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
165,68
Экономия при брони: -9,76 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
150,50 грн