Киев (адрес не указан)
Доступно в 612 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
157,40
Экономия при брони: -6,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
149,94
Экономия при брони: -17,49 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
150,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
151,37
Экономия при брони: -17,66 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
166,83
Экономия при брони: -15,24 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
160,50
Экономия при брони: -10,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
152,95
Экономия при брони: -9,94 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
158,52
Экономия при брони: -9,23 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
157,41
Экономия при брони: -18,36 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
154,53
Экономия при брони: -5,46 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Унифлокс капли глазные/ушные 0.3 % контейнер-капельница 10 мл №1
Unimed Pharma
157,40
Экономия при брони: -6,90 грн