Гемоферон (Haemoferon) (166949) - инструкция по применению ATC-классификация
Гемоферон инструкция по применению
Фармакологические свойства
Гемоферон — сбалансированный комплекс двухвалентного железа, витамина Β12 и фолиевой кислоты, необходимых для нормального процесса кроветворения в костном мозгу. Железо входит в состав гемоглобина, миоглобина, различных ферментов, обратимо связывает кислород и обеспечивает его транспорт в ткани, участвует в ряде окислительно-восстановительных реакций, стимулирует эритропоэз. Потребность в железе особенно увеличивается в период активного роста, беременности, кормления грудью, при менструальных и других кровотечениях. Фолиевая кислота вместе с цианокобаламином стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот, нуклеотидов, нуклеиновых кислот, обмене холина. В период беременности она необходима для нормального развития нервных волокон плода, защищает его от воздействия тератогенных факторов, играет важную роль в реакциях клеточного иммунитета. Цианокобаламин участвует в синтезе нуклеотидов, является важным фактором нормального роста и развития эпителиальных клеток, необходим для метаболизма фолиевой кислоты и синтеза миелина. Цианокобаламин и фолиевая кислота также препятствуют развитию мегалобластной анемии и неврологических нарушений.
После приема внутрь железо в форме двухвалентного иона почти полностью абсорбируется в пищеварительном тракте и поступает в системный кровоток. Cmax железа в плазме крови достигается через 2–4 ч после приема препарата. Железо практически полностью связывается с трансферринами плазмы крови и вовлекается в процесс образования гемоглобина, миоглобина, цитохромоксидазы, каталазы и пероксидазы или депонируется в клетках ретикулоэндотелиальной системы. Т½ составляет около 12 ч. Выводится с калом, мочой и потом.
Связывание фолиевой кислоты с белками плазмы крови составляет 60–65%, ее метаболизм происходит в печени. Элиминируется главным образом почками, частично через кишечник.
Показания Гемоферон
лечение железодефицитной и фолиеводефицитной анемии; состояния, связанные с повышенной потребностью в железе и других компонентах препарата (в период беременности, кормления грудью, период интенсивного роста и полового созревания, гипохлоргидрия, острая и хроническая кровопотеря, ожоговая болезнь, состояние после операции на желудке, целиакия, резкое уменьшение массы тела).
Применение Гемоферон
Гемоферон принимать внутрь, лучше за 30–40 мин до еды. Дозировку препарата осуществляют с помощью мерного стаканчика или дозирующего шприца. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 15–20 мл/сут однократно. Для лечения железо- и фолиеводефицитной анемии у детей в возрасте до 12 лет назначают в следующих дозах (таблица):
|Возраст
|Суточная доза препарата, мл
|6–9 мес
|5
|10–12 мес
|7,5
|1–3 года
|10
|4–6 лет
|12,5
|7–10 лет
|15
Препарат содержит этиловый спирт. Допустимая концентрация этилового спирта в препаратах для детей составляет 0,5%. В связи с этим суточную дозу препарата для детей необходимо разделить на 2 приема и смешивать со столовой ложкой воды. Продолжительность курса лечения определятся индивидуально. Средняя продолжительность курса лечения составляет 1–3 мес.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Избыточное накопление железа в организме (гемосидероз, гемохроматоз) или предрасположенность к нему. Все другие виды анемий, а также состояния, не обусловленные дефицитом железа (гипо-, апластическая и гемолитическая анемия, сидероахрестическая анемия, железорефрактерная анемия, анемия при свинцовом отравлении, талассемия, гемоглобинопатии).
Побочные эффекты
со стороны пищеварительного тракта: боль в области желудка, тошнота, рвота, диарея или запор, окрашивание кала в черный цвет, метеоризм, дискомфорт (ощущение переполнения) в животе, металлический привкус во рту, потемнение зубов, потеря аппетита.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: гиперемия кожи, зуд и сыпь на коже, крапивница, акне, буллезная сыпь.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности (анафилаксия, анафилактический шок, бронхоспазм).
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, нервное возбуждение.
Со стороны сердца: боль в области сердца, тахикардия.
Другие: приливы, общая слабость, повышенное потоотделение, гипертермия.
Длительное необоснованное применение препарата может привести к развитию гемосидероза.
Особые указания
не следует превышать рекомендованные дозы препарата. Препарат лучше принимать за 30–40 мин до еды, запивая соком или обычной водой. Перед началом лечения необходимо исключить пернициозную анемию и установить этиологию анемии, поскольку анемии, ассоциированные с воспалительными синдромами, не поддаются лечению препаратами железа. Железодефицитная анемия может быть следствием скрытой кровопотери, причину которой необходимо выявить до начала лечения.
Во избежание снижения всасывания железа, не рекомендуется в течение 1–2 ч принимать препарат после употребления таких продуктов: черный чай, кофе, молочные продукты, яйца, хлеб, сырые злаки, минеральная вода.
С осторожностью следует назначать Гемоферон пациентам с хроническими заболеваниями печени (гепатит, нарушение функции печени), ЖКТ (язва желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, энтерит, язвенный колит, болезнь Крона), с заболеванием почек, включая острые инфекции почек, лицам с ревматоидным артритом, лейкозом, стенокардией.
Для предупреждения запора препарат необходимо запивать большим количеством жидкости.
Во время приема препарата можно отмечать окраску кала в черный цвет, что может помешать диагностике хронического кровотечения ЖКТ. Проба на скрытую кровь (бензидиновая проба) иногда может давать положительный результат.
Не следует сочетать пероральное применение препаратов железа с их парентеральным введением, а также с повторными гемотрансфузиями.
Следует систематически контролировать показатели сывороточного железа и гемоглобина. При необходимости длительного применения препаратов железа каждые 4 нед проводят оценку следующих параметров: уровень гемоглобина, эритроцитов и такие показатели, как средний объем эритроцитов (МСV), среднее значение содержания гемоглобина в эритроцитах (МСН), количество ретикулоцитов, сывороточного железа, трансферрина. Определение ферритина позволяет оценить накопление железа: показатель ферритина в плазме крови <15 мкг/л свидетельствует, что запасов железа в организме нет. При длительном применении необходим контроль уровня витамина В12.
Отсутствие эффекта при применении препарата может быть обусловлено нарушением процессов всасывания в кишечнике, угнетением гемопоэза, введением некоторых лекарственных препаратов (угнетающих метаболизм), а также дефицитом других витаминов.
Препарат нельзя применять более 6 мес, кроме случаев длительного кровотечения, меноррагии.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применять препарат в период беременности и кормления грудью можно только по назначению и под наблюдением врача при лабораторно установленном дефиците железа, не превышая рекомендованных доз.
Дети. Препарат применяют у детей с 6 мес.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, поскольку иногда при применении препарата может возникнуть головокружение.
Взаимодействия
при одновременном применении Гемоферона и антацидных средств, содержащих висмут, алюминий, магний, кальций, а также при приеме колестирамина, циметидина абсорбция препарата в ЖКТ уменьшается.
Твердая пища, черный чай, кофе, молочные продукты, яйца, хлеб, сырые злаки снижают абсорбцию железа.
Антибиотики группы тетрациклина, а также пеницилламин образуют с Гемофероном комплексные соединения, в результате чего уменьшают всасывание железа и выраженность действия препарата.
ГКС могут усиливать стимуляцию эритропоэза Гемоферона.
Аскорбиновая кислота повышает биодоступность железа при пероральном приеме. Одновременный прием с витамином Е может снижать фармакологическое действие железа в организме.
Соли железа снижают биодоступность леводопы, метилдопы, карбидопы и ухудшают абсорбцию цинка, тироксина, сульфасалазина, ингибиторов ДНК-гиразы (ципрофлоксацин, левофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин).
Одновременный прием препаратов железа с НПВП может усиливать раздражающее действие железа на слизистую оболочку пищеварительного тракта. Соли железа снижают абсорбцию при одновременном применении с бисфосфонатами.
Всасывание фолиевой кислоты уменьшается при одновременном приеме с анальгетиками, противосудорожными препаратами, сульфаниламидами, цитостатиками (метотрексатом), триамтереном и триметопримом, неомицином, полимиксином, тетрациклинами.
При одновременном применении фолиевая кислота уменьшает эффекты примидона, ПАСК, сульфасалазина, гормональных контрацептивов для приема внутрь, хлорамфеникола, фенитоина, повышая их метаболизм.
При одновременном введении хлорамфеникола может замедляться всасывание железа и уменьшаться гемопоэтическое действие цианокобаламина.
Всасывание цианокобаламина уменьшается при одновременном применении с противосудорожными препаратами, ПАСК, пероральными гормональными контрацептивами, канамицином, неомицином, полимиксином, колхицином, ранитидином, препаратами калия, тетрациклинами. Следует также учитывать, что витамин В12 может усилить аллергические реакции, вызванные витамином В1.
Препарат не рекомендуется сочетать с метотрексатом, дисульфирамом, пириметамином, аллопуринолом.
Передозировка
при превышении рекомендованных доз возможны явления передозировки. Летальной считается доза элементарного железа 180–300 мг/кг массы тела. Однако для некоторых пациентов доза элементарного железа 30 мг/кг может быть токсичной. У детей младшего возраста риск возникновения острой интоксикации является особенно высоким: опасная для жизни интоксикация возможна при приеме 1 г сульфата железа.
При передозировке возможно усиление побочных реакций. Симптомы острого отравления железом возникают через 10–60 мин или через несколько часов после приема препарата.
Симптомы: боль в животе и эпигастрии, тошнота, рвота (иногда с примесью крови в рвотных массах), диарея с зеленой окраской, а в дальнейшем — дегтеобразные испражнения, мелена. Эти явления могут сопровождаться бледностью кожных покровов, акроцианозом, цианозом, сонливостью, слабостью, холодным липким потом, снижением АД, слабым пульсом, сердцебиением, спутанностью сознания, гипертермией, парестезией, некрозом слизистой оболочки ЖКТ, судорогами. Если не проводить терапевтических мероприятий, то через 12–48 ч могут развиться шок и коматозное состояние, сопровождающиеся олигурией, токсической печеночной недостаточностью, коагулопатией, патологическим типом дыхания Чейна — Стокса.
Терапевтические мероприятия. В случае значительной передозировки препарата в связи с возможными токсическими эффектами пациенту необходимо немедленно оказать помощь: промыть желудок водой или р-ром пищевой соды или фосфатным буферным р-ром. Пациенту можно употреблять сырые яйца и молоко, что приведет к образованию в ЖКТ нерастворимых соединений железа и поспособствует удалению его из организма.
При необходимости проводят лечение шока и ацидоза. Пациентам с олигурией/анурией назначают перитонеальный диализ или гемодиализ.
Лучшим методом определения тяжести состояния является определение содержания железа в плазме крови и железосвязывающей способности плазмы (ЖССП) крови. Если уровень железа в плазме крови выше, чем уровень ЖССП, возможно системное отравление.
Специальная терапия. Пациентам с симптомами острого отравления назначают антидот железа — дефероксамин (десферал). Хелатную терапию дефероксамином проводят в случаях, если:
- была принята потенциально летальная доза — 180–300 мг/кг массы тела и более;
- концентрация железа в плазме крови выше 400–500 мкг/дл;
- концентрация железа в плазме крови превышает ЖССП и/или при наличии у пациента тяжелых симптомов интоксикации железом, таких как кома, шок.
При острых отравлениях для связывания железа, которое не всосалось, назначают внутрь 5–10 г дефероксамина (содержание 10–20 ампул растворяют в воде). Для удаления железа, которое всосалось, дефероксамин вводят в/м по 1–2 г каждые 3–12 ч. В тяжелых случаях, сопровождающихся развитием шока, больным назначают в/в капельное введение 1 г препарата и проводят симптоматическую терапию.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.