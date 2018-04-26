при превышении рекомендованных доз возможны явления передозировки. Летальной считается доза элементарного железа 180–300 мг/кг массы тела. Однако для некоторых пациентов доза элементарного железа 30 мг/кг может быть токсичной. У детей младшего возраста риск возникновения острой интоксикации является особенно высоким: опасная для жизни интоксикация возможна при приеме 1 г сульфата железа.

При передозировке возможно усиление побочных реакций. Симптомы острого отравления железом возникают через 10–60 мин или через несколько часов после приема препарата.

Симптомы: боль в животе и эпигастрии, тошнота, рвота (иногда с примесью крови в рвотных массах), диарея с зеленой окраской, а в дальнейшем — дегтеобразные испражнения, мелена. Эти явления могут сопровождаться бледностью кожных покровов, акроцианозом, цианозом, сонливостью, слабостью, холодным липким потом, снижением АД, слабым пульсом, сердцебиением, спутанностью сознания, гипертермией, парестезией, некрозом слизистой оболочки ЖКТ, судорогами. Если не проводить терапевтических мероприятий, то через 12–48 ч могут развиться шок и коматозное состояние, сопровождающиеся олигурией, токсической печеночной недостаточностью, коагулопатией, патологическим типом дыхания Чейна — Стокса.

Терапевтические мероприятия. В случае значительной передозировки препарата в связи с возможными токсическими эффектами пациенту необходимо немедленно оказать помощь: промыть желудок водой или р-ром пищевой соды или фосфатным буферным р-ром. Пациенту можно употреблять сырые яйца и молоко, что приведет к образованию в ЖКТ нерастворимых соединений железа и поспособствует удалению его из организма.

При необходимости проводят лечение шока и ацидоза. Пациентам с олигурией/анурией назначают перитонеальный диализ или гемодиализ.

Лучшим методом определения тяжести состояния является определение содержания железа в плазме крови и железосвязывающей способности плазмы (ЖССП) крови. Если уровень железа в плазме крови выше, чем уровень ЖССП, возможно системное отравление.

Специальная терапия. Пациентам с симптомами острого отравления назначают антидот железа — дефероксамин (десферал). Хелатную терапию дефероксамином проводят в случаях, если:

была принята потенциально летальная доза — 180–300 мг/кг массы тела и более;

концентрация железа в плазме крови выше 400–500 мкг/дл;

концентрация железа в плазме крови превышает ЖССП и/или при наличии у пациента тяжелых симптомов интоксикации железом, таких как кома, шок.

При острых отравлениях для связывания железа, которое не всосалось, назначают внутрь 5–10 г дефероксамина (содержание 10–20 ампул растворяют в воде). Для удаления железа, которое всосалось, дефероксамин вводят в/м по 1–2 г каждые 3–12 ч. В тяжелых случаях, сопровождающихся развитием шока, больным назначают в/в капельное введение 1 г препарата и проводят симптоматическую терапию.