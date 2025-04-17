Киев
Гемоферон (Haemoferon)

Гемоферон (Haemoferon)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 82 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
373,95
Экономия при брони: -11,55 грн
362,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
355,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
375,68
Экономия при брони: -11,27 грн
364,41 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
353,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
430,10
Экономия при брони: -67,70 грн
362,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
395,70
Экономия при брони: -33,30 грн
362,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
373,60
Экономия при брони: -11,20 грн
362,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
371,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
380,30
Экономия при брони: -24,25 грн
356,05 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
345,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
415,50
Экономия при брони: -53,10 грн
362,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
375,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
415,50
Экономия при брони: -53,10 грн
362,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
333,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
383,05
Экономия при брони: -44,21 грн
338,84 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
415,50
Экономия при брони: -53,10 грн
362,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
371,64
Экономия при брони: -14,76 грн
356,88 грн
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