Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
373,95
Экономия при брони: -11,55 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
375,68
Экономия при брони: -11,27 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
430,10
Экономия при брони: -67,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
395,70
Экономия при брони: -33,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
373,60
Экономия при брони: -11,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
380,30
Экономия при брони: -24,25 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
415,50
Экономия при брони: -53,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,60 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
415,50
Экономия при брони: -53,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
383,05
Экономия при брони: -44,21 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
415,50
Экономия при брони: -53,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
371,64
Экономия при брони: -14,76 грн