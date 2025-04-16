Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
367,38
Экономия при брони: -31,57 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
369,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
354,60
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
379,27
Экономия при брони: -32,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
388,15
Экономия при брони: -41,37 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
387,09
Экономия при брони: -29,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
381,03
Экономия при брони: -34,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
415,50
Экономия при брони: -57,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
387,80
Экономия при брони: -39,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
362,89
Экономия при брони: -14,86 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
415,50
Экономия при брони: -57,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
364,29
Экономия при брони: -16,22 грн