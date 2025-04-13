Харьков (адрес не указан)
Доступно в 264 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
378,46
Экономия при брони: -20,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
366,46
Экономия при брони: -22,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,50
Экономия при брони: -52,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
415,50
Экономия при брони: -45,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
415,50
Экономия при брони: -45,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 32 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
370,87
Экономия при брони: -30,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина