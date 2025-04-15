Львов (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
430,10
Экономия при брони: -68,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
430,10
Экономия при брони: -68,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,50
Экономия при брони: -60,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
381,10
Экономия при брони: -24,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
415,50
Экономия при брони: -53,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,60
Экономия при брони: -61,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,60
Экономия при брони: -61,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
430,10
Экономия при брони: -68,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,50
Экономия при брони: -60,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,60
Экономия при брони: -61,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
379,19
Экономия при брони: -33,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
430,10
Экономия при брони: -68,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
373,60
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
415,50
Экономия при брони: -53,90 грн