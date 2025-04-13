Киев (адрес не указан)
Доступно в 737 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,50
Экономия при брони: -50,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
415,50
Экономия при брони: -42,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
397,03
Экономия при брони: -41,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
430,10
Экономия при брони: -56,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Гемоферон раствор оральный флакон 200 мл №1
Сперко Украина
422,60 грн