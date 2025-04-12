фармакодинамические параметры. Ранитидин — фармацевтически активный ингредиент препарата — является антагонистом Н 2 -рецепторов. Ранитидин конкурентно и обратимо блокирует воздействие на указанные рецепторы париетальных гландулоцитов гистамина, высвобождаемого энтерохромаффиноподобными клетками желудка.

Эффекты ранитидина:

• сокращение объема желудочного сока;

• снижение концентрации HCl в желудочном соке;

• снижение секреции HCl (базальной, ночной и стимулированной);

• снижение секреции пепсина.

Существенно, что ранитидин:

• не оказывает влияния на содержание гастрина в плазме крови и продукцию слизи железами желудка;

• не изменяет секрецию поджелудочной железой бикарбоната или ферментов в ответ на стимуляцию секретином и панкреозимином;

• не оказывает значимого воздействия на CYP P450.

Фармакокинетические параметры. После перорального введения быстро абсорбируются независимо от приема пищи либо антацидов (биодоступность составляет около 50%). C max в крови 440–545 нг/мл достигается через 2–3 ч после введения 150 мг ранитидина. Объем распределения — около 1,4 л/кг. Связывание с белками плазмы крови в среднем — 15%.

Частично метаболизируется в печени (до N- и S-оксидов и десметилранитидина). Почечный клиренс — примерно 410 мл/мин (указывает на активную канальцевую экскрецию). Т ½ составляет 2,5–3 ч (при нарушении функции почек увеличивается до >4–5 ч.)

Основной путь экскреции — с мочой (при этом около 30% перорально введенной дозы выводится в неизмененном виде). Незначительная часть выводится с калом.

Хорошо проникает через гистогематические барьеры (исключение — ГЭБ). В значимых количествах выделяется в грудное молоко.

У пациентов с циррозом печени в стадии компенсации небольшое изменение параметров фармакокинетики ранитидина не имеет клинической значимости.

Существует значительная линейная корреляция между перорально введенной дозой (до 300 мг) и ингибирующим воздействием ранитидина на секрецию соляной кислоты. Концентрация ранитидина в плазме крови 50 нг/мл оказывает 50% ингибирующий эффект в отношении стимулированной секреции HCl.

После перорального введения 150 мг ранитидина его концентрация в плазме крови, превышающая ЕС 50 (36–94 нг/мл), сохраняется в течение >8 ч. При этом через 12 ч уровень препарата в плазме крови остается достаточно высоким, чтобы оказать значительное ингибирующее воздействие на желудочную секрецию. У пациентов с язвой двенадцатиперстной кишки пероральное введение ранитидина в дозе 150 мг каждые 12 ч значительно снижает среднюю 24-часовую активность ионов водорода на 69% и ночную секрецию соляной кислоты на 90%.

Кроме того, 300 мг ранитидина при пероральном введении на ночь так же эффективно снижают кислотность желудочного содержимого в течение 24 ч, как и прием 150 мг ранитидина 2 раза в сутки.

Результаты длительных исследований на животных по изучению токсических, канцерогенных и мутагенных эффектов ранитидина предполагают отсутствие таковых у человека при введении препарата в терапевтических дозах.