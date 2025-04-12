Ранитидин-Дарница (Ranitidinum-Darnitsa)
Ранитидин-Дарница инструкция по применению
Состав
Ранитидин - 150 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамические параметры. Ранитидин — фармацевтически активный ингредиент препарата — является антагонистом Н2-рецепторов. Ранитидин конкурентно и обратимо блокирует воздействие на указанные рецепторы париетальных гландулоцитов гистамина, высвобождаемого энтерохромаффиноподобными клетками желудка.
Эффекты ранитидина:
• сокращение объема желудочного сока;
• снижение концентрации HCl в желудочном соке;
• снижение секреции HCl (базальной, ночной и стимулированной);
• снижение секреции пепсина.
Существенно, что ранитидин:
• не оказывает влияния на содержание гастрина в плазме крови и продукцию слизи железами желудка;
• не изменяет секрецию поджелудочной железой бикарбоната или ферментов в ответ на стимуляцию секретином и панкреозимином;
• не оказывает значимого воздействия на CYP P450.
Фармакокинетические параметры. После перорального введения быстро абсорбируются независимо от приема пищи либо антацидов (биодоступность составляет около 50%). Cmax в крови 440–545 нг/мл достигается через 2–3 ч после введения 150 мг ранитидина. Объем распределения — около 1,4 л/кг. Связывание с белками плазмы крови в среднем — 15%.
Частично метаболизируется в печени (до N- и S-оксидов и десметилранитидина). Почечный клиренс — примерно 410 мл/мин (указывает на активную канальцевую экскрецию). Т½ составляет 2,5–3 ч (при нарушении функции почек увеличивается до >4–5 ч.)
Основной путь экскреции — с мочой (при этом около 30% перорально введенной дозы выводится в неизмененном виде). Незначительная часть выводится с калом.
Хорошо проникает через гистогематические барьеры (исключение — ГЭБ). В значимых количествах выделяется в грудное молоко.
У пациентов с циррозом печени в стадии компенсации небольшое изменение параметров фармакокинетики ранитидина не имеет клинической значимости.
Существует значительная линейная корреляция между перорально введенной дозой (до 300 мг) и ингибирующим воздействием ранитидина на секрецию соляной кислоты. Концентрация ранитидина в плазме крови 50 нг/мл оказывает 50% ингибирующий эффект в отношении стимулированной секреции HCl.
После перорального введения 150 мг ранитидина его концентрация в плазме крови, превышающая ЕС50 (36–94 нг/мл), сохраняется в течение >8 ч. При этом через 12 ч уровень препарата в плазме крови остается достаточно высоким, чтобы оказать значительное ингибирующее воздействие на желудочную секрецию. У пациентов с язвой двенадцатиперстной кишки пероральное введение ранитидина в дозе 150 мг каждые 12 ч значительно снижает среднюю 24-часовую активность ионов водорода на 69% и ночную секрецию соляной кислоты на 90%.
Кроме того, 300 мг ранитидина при пероральном введении на ночь так же эффективно снижают кислотность желудочного содержимого в течение 24 ч, как и прием 150 мг ранитидина 2 раза в сутки.
Результаты длительных исследований на животных по изучению токсических, канцерогенных и мутагенных эффектов ранитидина предполагают отсутствие таковых у человека при введении препарата в терапевтических дозах.
Показания Ранитидин-Дарница
• не ассоциированная с Helicobacter pylori пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки (в том числе НПВП-индуцированная), фаза обострения;
• хронический гастрит (с повышенной кислотопродукцией), стадия обострения;
• гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
• рефлюкс-эзофагит;
• функциональная диспепсия.
Применение Ранитидин-Дарница
взрослые и дети в возрасте >12 лет: per os, не разжевывая (запить незначительным объемом воды), вне зависимости от приема пищи. В случае применения 2 раза в сутки препарат принимают утром и вечером. При однократном применении в сутки препарат принимают на ночь.
• Не ассоциированная с Helicobacter pylori пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки (включая НПВП-индуцированную), фаза обострения:
по 150 мг 2 раза в сутки (либо 300 мг 1 раз в сутки), курс — 4 нед. В случае недостаточного эффективного заживления длительность терапии увеличивают еще на 4 нед.
• Предупреждение возникновения НПВП-индуцированных язв желудка и двенадцатиперстной кишки:
по 150 мг 2 раза в сутки. Курс — в течение периода применения пациентом НПВП.
• Функциональная диспепсия:
по 150 мг 2 раза в сутки. Курс — 2–3 нед.
• Хронический гастрит (повышенная кислотопродукция), стадия обострения:
по 150 мг 2 раза в сутки. Курс — 2–4 нед.
• Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь:
— для облегчения выраженности симптоматики: по 150 мг 2 раза в сутки. Курс — 2 нед (продлить если необходимо);
— продолжительная терапия либо в случае обострения: по 150 мг 2 раза в сутки (либо 300 мг 1 раз в сутки). Курс — 8 нед, (продлить до 12 нед, если необходимо).
Больным с выраженным нарушением функции почек (клиренс креатинина <50 мл/мин) ранитидин назначают в дозе 150 мг/сут.
Противопоказания
• индивидуальная гиперчувствительность к действующему веществу препарата или другим его составляющим;
• цирроз печени (осложненный печеночной энцефалопатией);
• нарушение функции почек тяжелой степени;
• злокачественные новообразования желудка.
Побочные эффекты
– уменьшение количества лейкоцитов в периферической крови (<4⋅109/л), обратимое снижение количества тромбоцитов (<150⋅109/л), агранулоцитоз либо снижение содержания всех форменных элементов крови, в ряде случаев на фоне гипо- или аплазии костного мозга, нейтропения; как правило, обратимая анемия (гемолитическая иммунная или апластическая).
– Реакции гиперчувствительности (среди прочего крапивница, отек Квинке, анафилактический шок, спазм бронхов, эксфолиативный дерматит, мультиформная экссудативная эритема, синдромы Лайелла, Стивенса — Джонсона), гипертермия.
— Повышенная утомляемость, спутанность сознания (обратимая), сонливость, состояние возбуждения, бессонница, эмоциональная лабильность, ощущение тревоги, беспокойства, депрессия, раздражительность, нервозность, галлюцинации, тиннитус, состояние дезориентации или растерянности (главным образом у пожилых больных либо пациентов с тяжелой патологией).
– Головная боль, головокружение, непроизвольные двигательные нарушения (обратимые).
– Нечеткость зрительного восприятия, расстройства аккомодации.
– Артериальная гипотензия, снижение ЧСС (<40 уд./мин), повышение ЧСС (>90 уд./мин), асистолия, AV-блокада, васкулит, боль в груди, нарушения сердечного ритма, экстрасистолия.
– Снижение аппетита, тошнота, рвота, сухость во рту, метеоризм, запор, диарея, боль в животе, острый панкреатит.
– Транзиторные отклонения показателей печеночных тестов (обратимого характера), гепатит (в том числе безжелтушные формы).
– Гиперемия, зуд, сыпь, сухость кожи, алопеция.
– Боль в мышцах, суставах.
– Острое поражение интерстициальной ткани почек, снижение почечных функций.
– Гинекомастия, аменорея, повышение уровня пролактина в крови, галакторея, обратимое снижение эректильной функции и/или полового влечения.
Особые указания
имеется вероятность развития аллергических реакций при приеме ранитидина в случае аллергии у пациента к другим β-антагонистам Н2-рецепторов.
У пациентов со снижением иммунологической реактивности, у больных острой порфирией (в анамнезе или в настоящее время) при применении ранитидина следует соблюдать осмотрительность.
Дозу следует снизить в случае развития спутанности сознания у пожилых пациентов с печеночной или почечной недостаточностью.
При приеме ранитидина возможно уменьшение выраженности проявлений злокачественных новообразований желудка.
При применении ранитидина отмечалось повышение вероятности возникновения внебольничной пневмонии у иммунокомпрометированных либо пожилых пациентов, больных сахарным диабетом или лиц с хронической легочной патологией.
Не следует резко прекращать терапию ранитидином.
Больным с лактазной недостаточностью, галактоземией, нарушением всасывания глюкозы и галактозы необходимо принимать во внимание наличие лактозы в препарате.
В период беременности и кормления грудью препарат не назначают.
Поскольку имеется вероятность развития расстройств аккомодации, головокружения и галлюцинаций, в период применения ранитидина управление транспортными средствами и работу с другими механизмами исключают.
Взаимодействия
прием ранитидина повышает всасывание в ЖКТ глипизида, мидазолама и триазолама.
При сочетанном применении с ранитидином снижается всасывание в ЖКТ гефитиниба, итраконазола, кетоконазола, атазанавира.
Всасывание ранитидина в ЖКТ замедляется при одновременном применении с антацидами (должный интервал составляет ≥1–2 ч).
Возможно увеличение в плазме крови содержания метопролола при сочетанном его применении с ранитидином.
Протромбиное время может изменяться при сочетанном применении ранитидина с варфарином.
Возможно увеличение времени экскреции прокаинамида и N-ацетилпрокаинамида при сочетанном применении с высокими дозами ранитидина.
Эффективность ранитидина снижается при курении.
Передозировка
в случае избыточного применения возможно усиление выраженности побочных реакций.
Условия хранения
при температуре ≤25 °С в оригинальной упаковке.
Комментарии (1)
Ранитидин был открыт в 1976 году и поступил в продажу в 1981 году. Данное лекарственное средство включено в Список основных лекарственных средств ВОЗ, наиболее эффективных и безопасных лекарственных средств, необходимых в системе здравоохранения.
Ранитидин – антагонист Н2-рецепторов гистамина II поколения. В исследованиях на животных показано, что ранитидин является специфическим конкурентным антагонистом гистамина, который с высокой эффективностью блокирует продукцию хлористоводородной кислоты и пепсина в случае повышенной желудочной секреции, вызванной широким рядом стимуляторов. Ингибирующие эффекты ранитидина в 4-9 раз эффективнее циметидина при расчете на 1 кг массы тела. Фармакокинетика и фармакодинамика ранитидина таковы, что при применении ранитидина в дозе 150 мг 2 раза в день обеспечивают эффективное ингибирование секреции хлористоводородной кислоты и пепсина в желудке, понижая уровень внутрижелудочной кислотности, тем самым угнетая один из факторов, способствующих эрозивно-язвенному поражению слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.
В отличие от циметидина – мощного ингибитора изоферментов цитохрома P450 оказывает незначительное ингибирующее (10% от ингибирующего действия циметидина), что позволяет применять данное лекарственное средство в сочетании с другими средствами, метаболизм которых происходит с помощью изоферментов цитохрома P450.
При кратковременном лечении язвы двенадцатиперстной кишки ранитидин по 150 мг 2 раза в день способствует заживлению язвы с частотой ≈80% при приеме препарата в течение 4 недель. Данный процент увеличивается до >90% при приеме ранитидина в течение 8 недель лечения, по сравнению с ≈30% случаев заживления язвы при приеме плацебо.
Аналогично наблюдается заживление язвы желудка в 60–70% случаев через 4 недели приема ранитидина и 85% – через 3 месяца приема препарата по сравнению с 40-50% при приеме плацебо. Ночное поддерживающее лечение ранитидином в дозе 150 мг значительно снижает частоту рецидивов у пациентов с язвой двенадцатиперстной кишки или желудка.
При рефлюкс-эзофагите ранитидин по 150 мг 2 раза в день в течение 5 недель уменьшает симптомы и улучшает эндоскопическую картину рефлюкс-эзофагита. Показано, что более высокие дозы ранитидина улучшают состояние пациентов с синдромом Золлингера-Эллисона. Имеются отдельные сообщения о положительном влиянии ранитидина на желудочно-кишечное кровотечение из верхних отделов ЖКТ.
При введении перед наркозом ранитидин уменьшает объем и повышает рН желудочного сока и может снизить заболеваемость и смертность от аспирационной пневмонии.