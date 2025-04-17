Ранитидин-Дарница (Ranitidinum-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
41,72
Экономия при брони: -1,88 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
54,74
Экономия при брони: -2,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
40,33
Экономия при брони: -4,68 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,63
Экономия при брони: -3,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
45,77
Экономия при брони: -5,88 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,25
Экономия при брони: -3,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
41,57
Экономия при брони: -2,76 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
59,15
Экономия при брони: -3,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
45,02
Экономия при брони: -4,62 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,70
Экономия при брони: -2,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
45,30
Экономия при брони: -4,90 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
54,69
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
46,95
Экономия при брони: -10,25 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
59,22
Экономия при брони: -3,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
44,81
Экономия при брони: -4,76 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
54,09
Экономия при брони: -1,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,60
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
57,58
Экономия при брони: -2,27 грн