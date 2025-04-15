Киев
Ранитидин-Дарница (Ranitidinum-Darnitsa)

Ранитидин-Дарница (Ranitidinum-Darnitsa)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 193 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
52,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
45,96
Экономия при брони: -5,91 грн
40,05 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
40,05 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
51,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,50
Экономия при брони: -0,40 грн
55,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,50 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
40,13 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
51,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
32,95 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
52,28 грн
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
33,20 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,50
Экономия при брони: -0,40 грн
55,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,50
Экономия при брони: -0,40 грн
55,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
41,19
Экономия при брони: -2,46 грн
38,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
45,86
Экономия при брони: -4,42 грн
41,44 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,50
Экономия при брони: -0,40 грн
55,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,60
Экономия при брони: -0,50 грн
55,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
30,88 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
52,28 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
39,12 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
53,88 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное