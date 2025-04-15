Ранитидин-Дарница (Ranitidinum-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
45,96
Экономия при брони: -5,91 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,50
Экономия при брони: -0,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Пульс
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
D.s.
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,50
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,50
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
41,19
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
45,86
Экономия при брони: -4,42 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,50
Экономия при брони: -0,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,60
Экономия при брони: -0,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница