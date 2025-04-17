Ранитидин-Дарница (Ranitidinum-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
44,13
Экономия при брони: -1,32 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
54,78
Экономия при брони: -1,64 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,50
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
42,37
Экономия при брони: -2,99 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,71
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
44,38
Экономия при брони: -2,37 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,22
Экономия при брони: -3,15 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
41,52
Экономия при брони: -2,27 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
54,26
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
42,00
Экономия при брони: -2,72 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
54,48
Экономия при брони: -2,35 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
46,08
Экономия при брони: -6,83 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,64
Экономия при брони: -3,54 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
44,71
Экономия при брони: -4,31 грн
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
53,97
Экономия при брони: -1,89 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
55,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Ранитидин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 150 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница