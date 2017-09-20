Во время лечения необходимо проверять показатели крови, так же как и функции почек и печени. Опыт лечения больных с нарушениями функции почек или печени ограничен. Поэтому лечение таких больных проводят с осторожностью и под постоянным наблюдением, особенно в начале лечения.

Гидроксикарбамид может вызвать угнетение костного мозга, что чаще всего проявляется лейкопенией, а также (реже) тромбоцитопенией и анемией.

Полный анализ крови, включая определение уровня гемоглобина, общего количества лейкоцитов, дифференцированный подсчет тромбоцитов следует проводить на регулярной основе, а также после установления индивидуальной оптимальной дозы. Периодичность контроля определяется индивидуально, но нормальный период — еженедельно. При уменьшении содержания лейкоцитов в крови до уровня менее 2,5 * 109/л или тромбоцитов до уровня менее 100 * 109/л лечение следует прекратить, пока содержание их не восстановится до нормы.

В случае пропуска приема препарата следующую дозу следует принимать после консультации с врачом.

В случае возникновения анемии до или во время проведения лечения красные кровяные клетки могут быть замещены. Преходящий мегалобластический эритропоэз часто наблюдается в начале курса терапии гидроксикарбамидом. Морфологическое изменение напоминает пернициозную анемию, но не связано с дефицитом витамина В12 или фолиевой кислоты.

Во время применения препарата необходимо принимать достаточно большое количество жидкости.

У пациентов, получающих длительное лечение гидроксикарбамидом при миелопролиферативных заболеваниях, таких как истинная полицитемия и тромбоцитемия, может развиваться вторичный лейкоз. Насколько это связано с основным заболеванием или с лечением гидроксикарбамидом, до сих пор неизвестно.

Были сообщения о раке кожи у пациентов, которые длительное время принимали гидроксимочевину. Пациентам следует рекомендовать защищать кожу от влияния солнца. Кроме того, пациенты должны проводить самоинспекцию кожи во время лечения и после прекращения терапии гидроксимочевиной и проходить проверку на вторичные злокачественные новообразования во время плановых обследований.

Гидроксимочевина может индуцировать развитие болезненных язв ног, которые обычно плохо лечатся и требуют прекращения лечения гидроксимочевиной. После прекращения лечения язвы постепенно заживают в течение нескольких недель.

Во время терапии гидроксикарбамидом у больных с миелопролиферативными заболеваниями наблюдались кожные токсические васкулиты, в том числе васкулитный язвы и гангрена. Риск токсических васкулитов увеличивается у больных, получающих или получавших интерферон в прошлом. Дигитальная локализация этих васкулитных язв и прогрессирующее клиническое течение периферической сосудистой недостаточности, которое приводит к инфарктному поражению дигитальных участков или гангрены, четко отличается от типичных кожных язв, обычно описанных при применении гидроксикарбамида. Из-за потенциально опасных клинических последствий кожных васкулитных язв у пациентов с миелопролиферативными заболеваниями в случае развития васкулитных язв применения гидроксикарбамида следует прекратить и назначить альтернативные циторедуктивные препараты.

Интерстициальные заболевания легких, включая фиброз легких, инфильтрацию легких, пневмонит и альвеолит/аллергический альвеолит, имели место у пациентов, которые лечили миелопролиферативные новообразования и могут быть связаны с летальным исходом. Пациентов с лихорадкой, кашлем, одышкой или другими респираторными симптомами, необходимо тщательно обследовать, исследовать и лечить.

При возникновении легочных осложнений следует немедленно прекратить применение гидроксимочевины и начать лечение кортикостероидами.

Гидроксикарбамид может быть генотоксическим. Мужчинам во время терапии и в течение еще 3 месяцев после завершения терапии необходимо пользоваться надежными противозачаточными средствами. Они должны быть информированы о возможности консервации спермы до начала терапии.

Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать этот препарат.

Пациенты пожилого возраста могут быть более чувствительными к действию гидроксимочевины и могут потребовать снижения дозы.

Гидроксикарбамид следует с осторожностью назначать пациентам, которые проходят или ранее проходили сопутствующую лучевую или цитотоксическую терапию. В этих случаях пациенты имеют повышенный риск угнетения функции костного мозга, раздражение желудка и мукозита. Кроме того, может наблюдаться обострение эритемы, вызванной предыдущим или одновременным облучением.

Вакцинация

Одновременное применение Гидроксимочевины Медак с живой противовирусной вакциной может усиливать репликацию вируса вакцины и/или может усилить некоторые побочные реакции вируса вакцины, поскольку нормальные механизмы защиты могут быть подавлены гидроксикарбамидом. Вакцинация живой вакциной пациентов, принимающих Гидроксимочевину Медак, может привести к серьезной инфекции. Гуморальный иммунный ответ пациента на вакцину может быть уменьшен. Применения живых вакцин следует избегать во время лечения и в течение по крайней мере 6 месяцев после окончания лечения.