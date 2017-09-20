Гидроксимочевина Медак (Hydroxyurea Medac) (166555) - инструкция по применению ATC-классификация
Гидроксимочевина Медак инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: гидроксикарбамид (гидроксимочевина);
1 капсула содержит 500 мг гидроксикарбамида (гидроксимочевины);
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат; кальция цитрат; натрия; магния стеарат;
оболочка капсулы: желатин, титана диоксид (Е 171).
Лекарственная форма
Капсулы.
Основные физико-химические свойства: непрозрачные желатиновые капсулы белого цвета, содержащие почти белого цвета порошок.
Фармакотерапевтическая группа
Другие антинеопластические средства.
Код АТС L01Х Х05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Точный механизм противоопухолевого действия препарата не выяснен, но считается, что он связан с блокировкой рибонуклеотидредуктазного комплекса, что приводит к угнетению синтеза ДНК. Клеточная устойчивость, как правило, обусловлена увеличенным уровнем рибонуклеотидредуктазы в результате амплификации гена.
Фармакокинетика.
Информация по фармакокинетике ограничена. Препарат хорошо всасывается из пищеварительного тракта, биодоступность — полная. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 0,5 — 2 часа после приема.
Гидроксикарбамид проникает через гематоэнцефалический барьер.
Метаболизм гидроксикарбамида у людей подробно не изучался.
Гидроксимочевина частично выводится почечной экскрецией. Период полувыведения составляет 3 — 4 часа. 9 — 95% препарата выводится из организма с мочой.
Показания
Лечение пациентов с хронической миелоидной лейкемией (ХМЛ) в хронической или прогрессирующей стадии болезни.
Лечение пациентов с эссенциальной тромбоцитемией или полицитемией с высоким риском тромбоэмболических осложнений.
Противопоказания
Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому другому компоненту препарата. Если во время лечения выявлена гиперчувствительность, применение препарата следует прекратить.
Подавленная функция костного мозга (содержание лейкоцитов менее 2,5 * 109/л, тромбоцитов — менее 100 * 109/л) или наличие тяжелой формы анемии.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследования in vitro показало способность гидроксикарбамида повышать цитотоксическое действие ара-С и флюоропиримидинов.
Гидроксимочевина может усилить антиретровирусную активность ингибиторов обратной транскриптазы, таких как диданозин и ставудин. Гидроксимочевина подавляет синтез ВИЧ ДНК и репликацию ВИЧ за счет уменьшения количества внутриклеточных дезоксинуклеотидов. Гидроксимочевина может также усиливать потенциальные побочные эффекты ингибиторов обратной транскриптазы, такие как гепатотоксичность, панкреатит и периферическая нейропатия.
Исследования показали, что существует аналитическая интерференция гидроксикарбамида с ферментами (уреазой, уриказой и лактатдегидрогеназой), которые используются для определения мочевины, мочевой кислоты и молочной кислоты, что приводит к ложноположительным результатам у пациентов, получавших гидроксикарбамид.
Вакцинация.
Существует повышенный риск серьезных инфекций с летальным исходом в случае сопутствующего применения живых вакцин. Живые вакцины не рекомендуется применять пациентам с ослабленным иммунитетом.
Особенности применения
Во время лечения необходимо проверять показатели крови, так же как и функции почек и печени. Опыт лечения больных с нарушениями функции почек или печени ограничен. Поэтому лечение таких больных проводят с осторожностью и под постоянным наблюдением, особенно в начале лечения.
Гидроксикарбамид может вызвать угнетение костного мозга, что чаще всего проявляется лейкопенией, а также (реже) тромбоцитопенией и анемией.
Полный анализ крови, включая определение уровня гемоглобина, общего количества лейкоцитов, дифференцированный подсчет тромбоцитов следует проводить на регулярной основе, а также после установления индивидуальной оптимальной дозы. Периодичность контроля определяется индивидуально, но нормальный период — еженедельно. При уменьшении содержания лейкоцитов в крови до уровня менее 2,5 * 109/л или тромбоцитов до уровня менее 100 * 109/л лечение следует прекратить, пока содержание их не восстановится до нормы.
В случае пропуска приема препарата следующую дозу следует принимать после консультации с врачом.
В случае возникновения анемии до или во время проведения лечения красные кровяные клетки могут быть замещены. Преходящий мегалобластический эритропоэз часто наблюдается в начале курса терапии гидроксикарбамидом. Морфологическое изменение напоминает пернициозную анемию, но не связано с дефицитом витамина В12 или фолиевой кислоты.
Во время применения препарата необходимо принимать достаточно большое количество жидкости.
У пациентов, получающих длительное лечение гидроксикарбамидом при миелопролиферативных заболеваниях, таких как истинная полицитемия и тромбоцитемия, может развиваться вторичный лейкоз. Насколько это связано с основным заболеванием или с лечением гидроксикарбамидом, до сих пор неизвестно.
Были сообщения о раке кожи у пациентов, которые длительное время принимали гидроксимочевину. Пациентам следует рекомендовать защищать кожу от влияния солнца. Кроме того, пациенты должны проводить самоинспекцию кожи во время лечения и после прекращения терапии гидроксимочевиной и проходить проверку на вторичные злокачественные новообразования во время плановых обследований.
Гидроксимочевина может индуцировать развитие болезненных язв ног, которые обычно плохо лечатся и требуют прекращения лечения гидроксимочевиной. После прекращения лечения язвы постепенно заживают в течение нескольких недель.
Во время терапии гидроксикарбамидом у больных с миелопролиферативными заболеваниями наблюдались кожные токсические васкулиты, в том числе васкулитный язвы и гангрена. Риск токсических васкулитов увеличивается у больных, получающих или получавших интерферон в прошлом. Дигитальная локализация этих васкулитных язв и прогрессирующее клиническое течение периферической сосудистой недостаточности, которое приводит к инфарктному поражению дигитальных участков или гангрены, четко отличается от типичных кожных язв, обычно описанных при применении гидроксикарбамида. Из-за потенциально опасных клинических последствий кожных васкулитных язв у пациентов с миелопролиферативными заболеваниями в случае развития васкулитных язв применения гидроксикарбамида следует прекратить и назначить альтернативные циторедуктивные препараты.
Интерстициальные заболевания легких, включая фиброз легких, инфильтрацию легких, пневмонит и альвеолит/аллергический альвеолит, имели место у пациентов, которые лечили миелопролиферативные новообразования и могут быть связаны с летальным исходом. Пациентов с лихорадкой, кашлем, одышкой или другими респираторными симптомами, необходимо тщательно обследовать, исследовать и лечить.
При возникновении легочных осложнений следует немедленно прекратить применение гидроксимочевины и начать лечение кортикостероидами.
Гидроксикарбамид может быть генотоксическим. Мужчинам во время терапии и в течение еще 3 месяцев после завершения терапии необходимо пользоваться надежными противозачаточными средствами. Они должны быть информированы о возможности консервации спермы до начала терапии.
Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать этот препарат.
Пациенты пожилого возраста могут быть более чувствительными к действию гидроксимочевины и могут потребовать снижения дозы.
Гидроксикарбамид следует с осторожностью назначать пациентам, которые проходят или ранее проходили сопутствующую лучевую или цитотоксическую терапию. В этих случаях пациенты имеют повышенный риск угнетения функции костного мозга, раздражение желудка и мукозита. Кроме того, может наблюдаться обострение эритемы, вызванной предыдущим или одновременным облучением.
Вакцинация
Одновременное применение Гидроксимочевины Медак с живой противовирусной вакциной может усиливать репликацию вируса вакцины и/или может усилить некоторые побочные реакции вируса вакцины, поскольку нормальные механизмы защиты могут быть подавлены гидроксикарбамидом. Вакцинация живой вакциной пациентов, принимающих Гидроксимочевину Медак, может привести к серьезной инфекции. Гуморальный иммунный ответ пациента на вакцину может быть уменьшен. Применения живых вакцин следует избегать во время лечения и в течение по крайней мере 6 месяцев после окончания лечения.
Способ применения и дозы
Капсулы следует глотать целиком, не разжевывая.
Терапию должен проводить врач, имеющий опыт работы в онкологии и гематологии. Все схемы дозирования препарата должны основываться на фактической или идеальной массе тела больного (в зависимости от того, какая из них меньше).
Лечение хронического миелолейкоза. Гидроксимочевина обычно назначается в начальной дозе 40 мг/кг массы тела в сутки с учетом уровня лейкоцитов в крови. Дозу следует уменьшить вдвое (20 мг/кг в сутки), если уровень лейкоцитов снижается ниже 20 * 109/л. Затем дозировка корректируется индивидуально для поддержания количества лейкоцитов на уровне 5–10 * 109/л. Дозу гидроксимочевины следует уменьшить, если количество лейкоцитов в крови меньше 5 * 109/л, и следует увеличить, если количество лейкоцитов в крови превышает 10 * 109/л.
Если уровень лейкоцитов падает ниже 2,5 * 109/л или количество тромбоцитов менее 100 * 109/л, терапию следует прекратить до установления нормальных показателей крови.
Достаточный период для достижения антинеопластического эффекта — 6 недель. В случае, когда отмечается прогрессирование заболевания, применение препарата следует немедленно прекратить. Если наблюдается соответствующий терапевтический эффект, лечение продолжают на неограниченный срок.
Лечение эссенциальной тромбоцитемии. Начальная доза гидроксимочевины составляет 15 мг/кг/сут, которую корректируют для поддержания количества тромбоцитов в крови на уровне 600 * 109/л, следя, чтобы уровень лейкоцитов был не ниже 4 * 109/л.
Лечение полицитемии. Гидроксимочевину начинают назначать в дозе 15–20 мг/кг/сут. Далее дозирование подбирают индивидуально для поддержания гематокрита на уровне ниже 45% и тромбоцитов ниже 400 * 109/л. У большинства пациентов это достигается постоянным приемом гидроксимочевины в дозе 500–1000 мг ежедневно.
Если уровень гематокрита и количество тромбоцитов в крови успешно контролируются, терапию следует продолжать на неопределенный срок.
Дети. Поскольку эти заболевания у детей являются редкостью, режим дозирования для детей не изучен.
Люди пожилого возраста. Пациенты пожилого возраста могут быть более чувствительными к действию гидроксимочевины и могут потребовать снижения дозы.
Пациенты с почечной и печеночной недостаточностью. Отсутствует достаточная информация. Нет рекомендаций по режиму дозирования для этой группы пациентов.
Дети
Безопасность и эффективность лечения у данной категории пациентов не установлены.
Побочные реакции
Угнетение костного мозга является дозоограничивающим фактором токсичности. Желудочно-кишечные побочные реакции являются распространенными, но они редко требуют снижения дозы или прекращения лечения.
Побочные реакции по частоте возникновения делятся на следующие категории: очень распространенные (≥ 1/10); распространенные (≥ 1/100 до <1/10); нераспространенные (≥ 1/1000 до <1/100); редко распространенные (≥ 1/10000 до <1/1000); единичные (<1/10000); частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
|Со стороны системы кроветворения и лимфатической системы
Распространенные: угнетение костного мозга, лейкопения, мегалобластоз.
Нераспространенные: тромбоцитопения, анемия.
|Со стороны иммунной системы
|Редко распространенные: реакции гиперчувствительности.
|Нарушения обмена веществ и питания
Нераспространенные: анорексия.
Редко распространенные: синдром лизиса опухоли.
Неизвестно: гиперкалиемия.
|Со стороны психики
|Редко распространенные: галлюцинации.
|Со стороны нервной системы
Нераспространенные: периферическая нейропатия1.
Редко распространенные: неврологические расстройства, включая головную боль, головокружение, дезориентацию, судороги.
|Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения
Редко распространенные: острые легочные расстройства, включая диффузную легочную инфильтрацию, лихорадку, одышку, аллергический альвеолит.
Единичные: фиброз легких.
Неизвестно: интерстициальные заболевания легких.
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
Распространенные: диарея, запор.
Нераспространенные: панкреатит1, тошнота, рвота, стоматит.
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Нераспространенные: гепатотоксичность1, повышение уровня печеночных ферментов и билирубина крови.
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
Распространенные: кожные язвы (особенно язвы голени).
Нераспространенные: макуло-папулезная сыпь, эритема лица, акральная эритема, актинический кератоз, рак кожи (плоскоклеточный рак, базально-клеточный рак).
Редко распространенные: аллопеция.
Единичные: дерматомиозитоподобные изменения кожи, кожная и системная красная волчанка, гиперпигментация кожи, атрофия кожи, пигментация ногтей, атрофия ногтей, зуд, фиолетовые папулы, шелушение, кожный васкулит, гангрена.
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
Нераспространенные: переходная дисфункция почечных канальцев, которая сопровождается повышением мочевой кислоты в крови, увеличение уровня мочевины в крови и повышение уровня креатинина крови.
Редко распространенные: дизурия.
Единичные: почечная недостаточность.
|Со стороны половых органов и молочных желез
|Очень распространенные: азооспермия, олигоспермия.
|Общие нарушения
|Нераспространенные: лихорадка на фоне приема препаратов, озноб, недомогание.
1Случаи развития панкреатита и гепатотоксичности (иногда с летальным исходом), а также тяжелой периферической нейропатии отмечены у ВИЧ-инфицированных пациентов, получавших гидроксикарбамид совместно с антиретровирусными препаратами, в частности диданозином в сочетании с ставудином.
Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования (в т. ч. кисты и полипы).
У пациентов, получающих длительное лечение гидроксикарбамидом при миелопролиферативных заболеваниях, таких как истинная полицитемия и тромбоцитемия, может развиваться вторичный лейкоз. Насколько это связано с основным заболеванием или с лечением гидроксикарбамидом, до сих пор неизвестно.
Со стороны системы кроветворения и лимфатической системы.
Во время лечения гидроксикарбамидом может возникать мегалобластический эритропоэз, который не отвечает на терапию фолиевой кислотой или витамином В12.
Угнетение костного мозга исчезает вместе с прекращением терапии.
Препарат может также снижать клиренс железа из плазмы и снижать эффективность утилизации железа эритроцитами, однако это не влияет на продолжительность жизни эритроцитов.
Метаболизм и расстройства питания.
В период постмаркетингового надзора были выявлены случаи гипонатриемии.
Со стороны нервной системы.
Высокие дозы могут вызвать умеренную сонливость.
Желудочно-кишечные расстройства.
Тяжелые желудочно-кишечные расстройства (анорексия, тошнота, рвота), вызванные сочетанием приема препарата и облучением, обычно удается контролировать с помощью временного прекращения приема препарата.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки.
Гидроксимочевина может усиливать воспаление слизистых оболочек после облучения. Это может привести к повторному возникновению эритемы и гиперпигментации в ранее облученных тканях.
У пациентов, которые в прошлом получали лучевую терапию, может наблюдаться обострение пострадиационной эритемы.
Эритема, атрофия кожи и ногтей, шелушение, фиолетовые папулы, аллопеция, изменения кожи, подобные дерматомиозита, актинический кератоз, рак кожи (плоскоклеточный рак, базальноклеточный рак), кожные токсичные васкулиты, включая васкулитные язвы (особенно язвы голени) и гангрену, зуд , гиперпигментация кожи и ногтей были обнаружены в отдельных случаях после многолетней ежедневной поддерживающей терапии гидроксимочевиной.
Другие эффекты.
Болевое ощущение или дискомфорт вследствие воспаления слизистых оболочек в месте облучения (мукозиты) обычно можно купировать применением местных анестетиков или пероральных анальгетиков. Если реакция имеет тяжелый характер, лечение следует приостановить; если эффект является исключительно тяжелым, может потребоваться временное прекращение также и лучевой терапии. Однако необходимость прекращения обеих этих форм лечения наблюдалось лишь иногда.
Применение препарата в комбинации с лучевой терапией.
Побочные эффекты, наблюдавшиеся при комбинированном лечении препаратом и облучении, подобные описанным при монотерапии препаратом: главным образом — угнетение функции костного мозга (анемия и лейкопения) и раздражение стенок желудка. В случае одновременного применения с лучевой терапией лейкопения наблюдалась почти у всех больных. Иногда (и только при наличии выраженной лейкопении) отмечалось уменьшение содержания тромбоцитов до значений менее 100 * 109/л. Во время лечения могут усиливаться некоторые побочные реакции, встречающиеся при проведении лучевой терапии, например нарушение функции желудка и мукозиты.
Сообщения об ожидаемых побочных реакциях.
Сообщения об ожидаемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеют большое значение. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения польза/риск лекарственного средства. Сообщения о побочных реакциях от сотрудников сферы здравоохранения поступают согласно действующему законодательству в сфере обращения лекарственных средств на территории Украины.
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей и защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 10 капсул в блистерах из алюминиевой фольги и ПВХ-пленки; по 10 блистеров в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ, Германия.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Театерштрассе, 6, 22880 Ведель, Германия.