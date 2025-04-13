Гидроксимочевина Медак (Hydroxyurea Medac)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 441 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2197,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2252,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2255,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2282,90
Экономия при брони: -29,90 грн
2253,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2197,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2317,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2250,89
Экономия при брони: -64,20 грн
2186,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2317,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2256,90
Экономия при брони: -3,90 грн
2253,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2287,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2317,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2317,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2250,80
Экономия при брони: -70,61 грн
2180,19 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2269,20
Экономия при брони: -82,51 грн
2186,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2317,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2317,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2399,99
Экономия при брони: -111,67 грн
2288,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2317,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2053,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2303,00 грн