Гидроксимочевина Медак (Hydroxyurea Medac)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
1218,70
Экономия при брони: -39,62 грн
1179,09 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2377,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2494,84
Экономия при брони: -129,61 грн
2365,23 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2051,26 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2377,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
1187,44
Экономия при брони: -68,06 грн
1119,38 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2515,99
Экономия при брони: -158,87 грн
2357,12 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2377,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2377,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2252,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2377,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2493,92
Экономия при брони: -131,36 грн
2362,56 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2377,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2377,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2264,90
Экономия при брони: -12,30 грн
2252,60 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2478,31
Экономия при брони: -114,19 грн
2364,12 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2513,72
Экономия при брони: -147,20 грн
2366,52 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2252,70
Экономия при брони: -0,10 грн
2252,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
1864,23
Экономия при брони: -66,39 грн
1797,84 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2363,19
Экономия при брони: -154,29 грн
2208,90 грн