Гидроксимочевина Медак (Hydroxyurea Medac)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2261,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2389,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2389,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2255,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2255,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2253,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2263,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2275,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2257,90
Экономия при брони: -2,60 грн
2255,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 35 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2250,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2019,04
Экономия при брони: -118,23 грн
1900,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2444,11
Экономия при брони: -108,15 грн
2335,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2389,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 35 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2250,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2250,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2282,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2250,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2389,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
1511,96
Экономия при брони: -90,55 грн
1421,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2528,49
Экономия при брони: -157,22 грн
2371,27 грн