Гидроксимочевина Медак (Hydroxyurea Medac)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2377,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2377,00 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2377,00 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2377,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2267,75
Экономия при брони: -36,75 грн
2231,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2267,97
Экономия при брони: -39,97 грн
2228,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2277,60
Экономия при брони: -8,60 грн
2269,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
465,57
Экономия при брони: -18,36 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2377,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
1964,89
Экономия при брони: -68,82 грн
1896,06 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
1989,14
Экономия при брони: -91,83 грн
1897,31 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2377,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2463,89
Экономия при брони: -88,14 грн
2375,75 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2377,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2377,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2261,33
Экономия при брони: -30,33 грн
2231,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2377,00 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2377,00 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2377,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Гидроксимочевина Медак капсулы 500 мг блистер №100
Medac
2377,00 грн