ГИДРОКСИКАРБАМИД (HYDROXYCARBAMIDUM) Действующее вещество
NLM, HSDB, RTECS: гидроксикарбамид.
RTECS: карбамогидроксамовая кислота; или карбамил гидроксамат; гидроксиламин, N-(аминокарбонил)-; или гидроксиламин, N-карбамоил-.
алкилирующее фазовоспецифическое цитостатическое средство, действующее селективно в S-фазе клеточного цикла. Угнетает активность рибонуклеиновой редуктазы — фермента, катализирующего превращение рибонуклеотидов в дезоксирибонуклеотиды, в результате чего тормозит синтез ДНК, не влияя на синтез РНК и белков. Снижает концентрацию трифосфатов в клетках. Вызывает задержку клеток в интерфазе, повышает эффективность антиметаболитов пуриновой и пиримидиновой структуры, потенцирует действие других алкилирующих веществ.
хронический миелолейкоз, эритремия, идиопатическая тромбоцитемия, остеомиелофиброз, рекуррентная, метастазирующая или неоперабельная карцинома яичника, рак шейки матки, злокачественные опухоли ЦНС, толстого кишечника, злокачественная меланома, резистентная к стандартным схемам терапии (в комплексном лечении), плоскоклеточный рак головы и шеи (кроме губ) — лучевая терапия на фоне приема гидроксикарбамида.
при хроническом миелолейкозе начальная доза составляет 20–40 мг/кг/сут, поддерживающая — 15–30 мг/кг/сут; при прогрессировании заболевания — 30–60 мг/кг/сут. При идиопатической тромбоцитемии начальная доза — 20–40 мг/кг/сут, поддерживающая — 10–20 мг/кг/сут, при прогрессировании процесса — 25–50 мг/кг/сут. При миелофиброзе начальная доза — 5–20 мг/кг/сут, поддерживающая — 10 мг/кг/сут. При эритремии начальная доза — 15–20 мг/кг/сут, поддерживающая — 10 мг/кг/сут. При злокачественной меланоме и других новообразованиях — по 20–30 мг/кг/сут однократно ежедневно или по 60–80 мг/кг/сут каждый 3-й день в сочетании с лучевой терапией. У больных с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <10 мл/мин) дозу следует снизить в 2 раза.
повышенная чувствительность к гидроксикарбамиду, тромбоцитопения (<100 000 клеток в 1 мм3), лейкопения (2500 клеток в 1 мм3), тяжелая анемия, период беременности и кормления грудью, ОПН и печеночная недостаточность.
возможны анемия, лейкопения, тромбоцитопения, анорексия, тошнота, рвота, боль в области живота, диарея, кожно-аллергические реакции, эритема, стоматит, десенное кровотечение, легочные инфильтраты, отек легких, головная боль и головокружение, сонливость, дезориентация, галлюцинации, судороги, преходящие нарушения функции почек (повышение уровня мочевой кислоты, креатинина) и печени, алопеция, нарушения менструального цикла, азооспермия.
с осторожностью применяют после лучевой терапии у пациентов с опухолью почек и у больных пожилого возраста. Во время лечения не реже 1 раза в неделю необходимо исследовать состав периферической крови. Терапию следует прервать, если количество лейкоцитов <2500 в 1 мм3, а количество тромбоцитов — <100 000 в 1 мм3.
при применении в высоких дозах (>60 мг/кг/сут) могут возникать или усиливаться побочные эффекты — преимущественно проявления миелосупрессии.