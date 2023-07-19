ГИДРОКСИКАРБАМИД (HYDROXYCARBAMIDUM)

при хроническом миелолейкозе начальная доза составляет 20–40 мг/кг/сут, поддерживающая — 15–30 мг/кг/сут; при прогрессировании заболевания — 30–60 мг/кг/сут. При идиопатической тромбоцитемии начальная доза — 20–40 мг/кг/сут, поддерживающая — 10–20 мг/кг/сут, при прогрессировании процесса — 25–50 мг/кг/сут. При миелофиброзе начальная доза — 5–20 мг/кг/сут, поддерживающая — 10 мг/кг/сут. При эритремии начальная доза — 15–20 мг/кг/сут, поддерживающая — 10 мг/кг/сут. При злокачественной меланоме и других новообразованиях — по 20–30 мг/кг/сут однократно ежедневно или по 60–80 мг/кг/сут каждый 3-й день в сочетании с лучевой терапией. У больных с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <10 мл/мин) дозу следует снизить в 2 раза.