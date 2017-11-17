лечение Буденофальком приводит к более значимому снижению системного уровня ГКС, чем обычная терапия пероральными ГКС. Переход с терапии другими ГКС может вызвать симптомы, связанные с изменениями уровней системных ГКС.

Особенно тщательного медицинского наблюдения требуют пациенты с одним или несколькими из следующих заболеваний: туберкулез, АГ, сахарный диабет, остеопороз, пептическая язва (желудка или двенадцатиперстной кишки), глаукома, катаракта, случаи сахарного диабета или глаукомы в семейном анамнезе или любое другое состояние, при котором ГКС могут проявлять нежелательные эффекты.

Этот препарат не подходит пациентам с болезнью Крона верхних отделов ЖКТ.

Учитывая преимущественно местное действие препарата, нельзя ожидать благоприятных эффектов для пациентов с внекишечными симптомами (например, проявляющимися на коже, глазах или суставах).

Могут возникать системные эффекты ГКС, особенно при применении препарата в высоких дозах и в течение длительного периода. Подобные эффекты могут включать синдром Кушинга, угнетение функции надпочечников, задержку роста, снижение минеральной плотности костной ткани, катаракту, глаукому и очень редко — широкий спектр психических/поведенческих расстройств (см. также ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Инфекции . Угнетение ответной реакции на воспаление и иммунной системы повышает восприимчивость к инфекции и тяжесть ее течения. Следует тщательно оценить риск осложнения бактериальных, грибковых, амебных и вирусных инфекций на фоне лечения ГКС. Клинические проявления могут быть атипичными, и серьезные инфекции, такие как сепсис и туберкулез, могут маскироваться и достигать развитой стадии до того, как они будут распознаны.

Ветряная оспа . Особого внимания заслуживает ветряная оспа, поскольку это заболевание может быть тяжелым, а иногда и летальным у пациентов с подавленным иммунитетом. Пациенты, которые не болели этим заболеванием, должны избегать тесного персонального контакта с больными ветряной оспой или опоясывающим лишаем (герпес зостер). Если такой контакт произошел, следует немедленно обратиться к врачу. Аналогичные рекомендации требуется предоставить родителям пациента-ребенка. Неиммунизированным пациентам, применяющим системные ГКС или принимавшими их в течение последних 3 мес, после контакта с больным опоясывающим герпесом следует провести пассивную иммунизацию иммуноглобулином к вирусу опоясывающего герпеса. Пассивную иммунизацию следует провести в течение 10 дней после контакта с ветряной оспой. Если ветряная оспа подтверждена, требуется немедленное специальное лечение.

Прием ГКС не следует прекращать, может даже потребоваться повышение их дозы.

Корь . В случае контакта с больным корью пациенты с нарушением иммунитета должны, по возможности, получить инъекцию нормального иммуноглобулина как можно раньше после контакта.

Живые вакцины . Пациентам, длительно принимающим ГКС, не следует вводить живые вакцины. Выработка антител в ответ на другие вакцины может быть снижена.

Пациенты с нарушениями функции печени . Исходя из опыта, полученного у пациентов с первичным билиарным циррозом поздней стадии, с циррозом печени, следует ожидать повышенной системной биодоступности будесонида у всех пациентов с серьезно нарушенной функцией печени. Однако у лиц с болезнью печени без цирроза будесонид в суточной дозе 9 мг был безопасен и хорошо переносился. Нет никаких данных о необходимости особых рекомендаций по дозировкам для пациентов с нецирротическими заболеваниями печени или с незначительными нарушениями функции печени.

Пациенты с нарушением зрения . Нарушения зрения возможны при системном и местном применении кортикостероидов. Если у пациента выявлены такие симптомы, как помутнение зрения или другие нарушения зрения, он должен обратиться к офтальмологу для оценки возможных причин, которые могут включать катаракту, глаукому или редкие заболевания, такие как центральная серозная хориоретинопатия, о которых сообщалось после применения системных и местных кортикостероидов.

Другие . ГКС может подавлять реакцию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы на стресс. По этой причине пациентам, у которых отмечены хирургическое вмешательство или другие стрессы, следует назначать дополнительно системные ГКС.

Одновременного применения кетоконазола или других ингибиторов CYP 3A следует избегать.

Буденофальк 3 г содержит лактозу и сахарозу.

Препарат не следует принимать пациентам с редкими наследственными заболеваниями непереносимости галактозы или фруктозы, недостаточности сахаразы-изомальтазы или мальабсорбцией глюкозы-галактозы, а также с Lapp-лактазной недостаточностью или врожденной недостаточностью лактазы.

Пациентам с аутоиммунным гепатитом следует регулярно контролировать уровень трансаминаз (АлАТ, АсАТ) в плазме крови (каждые 2 нед в течение первого месяца лечения и как минимум — через каждые 3 мес в дальнейшем) с целью возможной коррекции дозы будесонида.

Прием препарата Буденофальк 3 мг может привести к положительным результатам допинг-тестов.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Препарат нельзя применять в период беременности, если только это не является абсолютно необходимым. Данные о влиянии приема будесонида на беременность у человека носят ограниченный характер. Данные об использовании ингаляционного будесонида большим количеством беременных указывают на отсутствие негативного влияния, однако максимальная концентрация будесонида в плазме крови, как ожидается, при приеме Буденофалька 3 мг будет выше по сравнению с ингаляционным будесонидом. У животных было показано, что будесонид, как и другие ГКС, вызывает аномалии развития плода. Насколько такие явления могут наблюдаться у человека, установлено не было. Женщинам репродуктивного возраста перед началом лечения Буденофальком следует исключить возможную беременность и во время лечения необходимо применять соответствующие контрацептивные средства.

Кормление грудью. Будесонид выводится из организма с грудным молоком (существуют данные о экскреции этого препарата после ингаляционного применения). Однако значительного влияния после приема Буденофалька 3 мг в пределах терапевтического диапазона на ребенка, которого кормят таким молоком, не ожидается. Решение о том, следует прекратить грудное вскармливание, или прервать прием будесонида или воздержаться от терапии, необходимо принимать с учетом пользы грудного вскармливания для ребенка и важности терапии для женщины.

Фертильность. Нет данных о влиянии будесонида на фертильность человека. Лечение будесонидом не влияло на фертильность в исследованиях животных.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не проводилось каких-либо исследований влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами. Но поскольку возможно возникновение некоторых побочных эффектов, следует быть внимательным и оценивать свое состояние перед тем, как управлять транспортными средствами или работать с механизмами.