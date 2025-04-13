Буденофальк капсулы (Budenofalk® capsules)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6061,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6109,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
5962,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6489,62
Экономия при брони: -393,79 грн
6095,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6072,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
5957,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6109,00 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6062,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6486,32
Экономия при брони: -416,66 грн
6069,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6109,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6109,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 35 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
5933,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6109,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
5936,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
5906,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6109,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6109,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
5971,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
5187,36
Экономия при брони: -347,56 грн
4839,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6109,00 грн