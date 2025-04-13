Буденофальк капсулы (Budenofalk® capsules)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 425 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6027,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6019,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6106,60
Экономия при брони: -107,70 грн
5998,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6629,29
Экономия при брони: -264,15 грн
6365,14 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
5809,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6400,57
Экономия при брони: -368,68 грн
6031,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6042,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6042,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6042,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6705,67
Экономия при брони: -243,84 грн
6461,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6042,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6080,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6042,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6365,69
Экономия при брони: -326,54 грн
6039,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6042,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6120,54 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6067,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6042,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6042,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6341,26
Экономия при брони: -255,47 грн
6085,79 грн