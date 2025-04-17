Буденофальк капсулы (Budenofalk® capsules)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6408,86
Экономия при брони: -381,23 грн
6027,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6042,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
2563,94
Экономия при брони: -154,90 грн
2409,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6120,54 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6042,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6042,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
5175,56
Экономия при брони: -355,07 грн
4820,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
5816,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6042,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6120,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6042,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6362,96
Экономия при брони: -335,78 грн
6027,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6340,58
Экономия при брони: -317,61 грн
6022,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6042,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6042,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6042,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6042,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6042,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
6042,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Буденофальк капсулы твердые с кишечно-растворимыми гранулами 3 мг блистер №50
Alpen Pharma AG
5949,75 грн