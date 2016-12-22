прекращать прием Атенолола-ЗТ, как и других блокаторов β-адренорецепторов, при ИБС нужно постепенно, поскольку при внезапной отмене препарата возможно усиление ангинозного синдрома и явлений ишемии миокарда, снижение толерантности к физической нагрузке. Кардиоселективность Атенолола-ЗТ позволяет с осторожностью применять его в лечении пациентов с ХОБЛ в случае резистентности к другим антигипертензивным препаратам. Препарат при этом назначают в минимальных эффективных дозах.

Атенолол-ЗТ следует с осторожностью назначать больным сахарным диабетом, поскольку блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать симптомы гипогликемии и потенцировать гипогликемизирующее действие антидиабетических средств.

Блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать выраженность некоторых клинических проявлений гипертиреоза (устранять тахикардию). Внезапная их отмена может спровоцировать развитие тиреотоксического криза, поэтому при отмене Атенолола-ЗТ необходимо наблюдение врача. Применение Атенолола-ЗТ в период беременности и кормления грудью показано лишь в тех случаях, когда ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает риск негативного влияния на плод или грудного ребенка.