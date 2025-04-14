Атенолол-Здоровье (Atenolol-Zdorovye)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Днепр
Не болей
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
12,11
Экономия при брони: -0,66 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
12,50
Экономия при брони: -0,94 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Независимости, 16
4.9 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Не болей
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 106
5.0 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
12,17
Экономия при брони: -0,71 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Независимости, 17
5.0 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Днепр, перек. Яворницкого Дмитрия / Воскресенская, 60/10
6.0 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
6.0 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Днепр, бульв. Европейский, 4
6.5 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Днепр, бульв. Кельнский, 1
6.6 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
7.2 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье