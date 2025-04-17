Атенолол-Здоровье (Atenolol-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
11,63
Экономия при брони: -0,35 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье