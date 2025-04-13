Атенолол-Здоровье (Atenolol-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 328 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
11,63
Экономия при брони: -0,35 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
11,63
Экономия при брони: -0,72 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
12,38
Экономия при брони: -0,69 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Атенолол-Здоровье таблетки 50 мг блистер №20
Корпорация Здоровье