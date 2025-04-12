Эскувит® (Eskuvit)
Эскувит инструкция по применению
Состав
Экстракт плодов каштана конского - 2 г/100 г
Тиамина хлорид - 0,5 г/100 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Эскувит — венотонизирующее, ангиопротекторное, противоотечное, противовоспалительное средство. Механизм действия эсцина обусловлен стабилизацией лизосомальных мембран, торможением высвобождения аутолитических клеточных ферментов. Препарат снижает проницаемость и ломкость капилляров, предотвращая транскапиллярную фильтрацию низкомолекулярных белков, электролитов и воды в межклеточное пространство, повышает тонус венозной стенки, устраняет венозный застой (особенно в нижних конечностях), уменьшает периферические отеки, трофические повреждения стенок венозных сосудов, ощущение тяжести в ногах, усталости, напряжения, зуд, боль.
Фармакокинетика. При приеме внутрь эсцин быстро адсорбируется, преимущественно в двенадцатиперстной кишке. Подвергается выраженному эффекту первого прохождения через печень. В тканевой жидкости и плазме крови эсцин связывается с белками (около 84%) и ХС. Метаболизируется в печени. Препарат выводится из организма с мочой и желчью в виде метаболитов.
Показания Эскувит
хроническая венозная недостаточность венозного и посттромботического генеза и ее осложнения. Заболевания, связанные с функциональными нарушениями кровоснабжения, например застойные состояния, воспаление вен, варикозное расширение вен, отеки и геморроидальные узлы.
Применение Эскувит
таблетки: взрослым препарат назначают по 1 таблетке (40 мг) 3 раза в сутки. Таблетки принимают после еды, запивая большим количеством воды.
Длительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от тяжести заболевания и клинической эффективности препарата. Курс лечения обычно составляет 3 мес, при необходимости длительность курса может быть увеличена.
Капли: внутрь. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет рекомендуется принимать по 10–20 капель 3 раза в сутки до еды с небольшим количеством воды. Перед применением встряхивать. Курс лечения обычно составляет от 2 нед до 2–3 мес.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата; тяжелые заболевания почек, ХПН.
Побочные эффекты
со стороны нервной системы: головная боль, головокружение.
Со стороны кожи, подкожной клетчатки/иммунной системы: реакции повышенной чувствительности, в том числе крапивница, сыпь, зуд, ощущение жара, ангионевротический отек.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, учащенное сердцебиение, артериальная гипотензия.
Со стороны пищеварительного тракта: диспептические явления, боль в эпигастральной области, тошнота, диарея, рвота.
Как правило, описанные побочные явления быстро исчезают после отмены препарата.
При возникновении других побочных реакций следует проконсультироваться с врачом.
Особые указания
при применении препарата необходимо контролировать функцию почек.
Препарат в форме таблеток нельзя применять пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы.
В случае внезапного появления необычных серьезных проявлений, особенно только в одной нижней конечности, таких как отек, изменение цвета кожи, ощущение напряженности или жара, боль, больному следует немедленно обратиться к врачу, поскольку эти признаки могут быть симптомами тромбоза вен нижних конечностей, вызванного тромбом.
В случае возникновения диспептических явлений рекомендуется переход на прием препарата во время еды.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не рекомендуется применять в период беременности и кормления грудью из-за недостаточного количества данных о безопасности его применения в этот период.
Дети. Опыт применения у детей отсутствует. Препарат не назначают детям.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или механизмами. Для препарата в форме капель — не изучалась, но в связи с содержанием 96% спирта следует с осторожностью применять при управлении транспортными средствами и работе с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
эффект препарата снижают серосодержащие р-ры для в/в введения (натрия тиосульфат). Усиливает действие антикоагулянтов, поэтому при необходимости одновременного назначения с антикоагулянтами дозу последних следует снижать (под контролем протромбинового индекса).
Препарат не следует принимать одновременно с аминогликозидными антибиотиками во избежание усиления их нефротоксического эффекта. При одновременном применении с антибиотиками цефалоспоринового ряда связывание эсцина с белками плазмы крови затрудняется, вследствие чего возможно повышение концентрации свободного эсцина в крови и риска развития побочных эффектов.
Действие тиамина инактивируется флуороурацилом, поскольку последний конкурентно ингибирует фосфорилирование тиамина в тиамин-пирофосфат.
Передозировка
в случае превышения рекомендуемых доз возможны увеличение выраженности побочных эффектов, нефротоксические реакции, артериальная гипотензия, тромбоз.
Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия. Специфического антидота нет.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.