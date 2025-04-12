при применении препарата необходимо контролировать функцию почек.

Препарат в форме таблеток нельзя применять пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы.

В случае внезапного появления необычных серьезных проявлений, особенно только в одной нижней конечности, таких как отек, изменение цвета кожи, ощущение напряженности или жара, боль, больному следует немедленно обратиться к врачу, поскольку эти признаки могут быть симптомами тромбоза вен нижних конечностей, вызванного тромбом.

В случае возникновения диспептических явлений рекомендуется переход на прием препарата во время еды.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не рекомендуется применять в период беременности и кормления грудью из-за недостаточного количества данных о безопасности его применения в этот период.

Дети. Опыт применения у детей отсутствует. Препарат не назначают детям.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или механизмами. Для препарата в форме капель — не изучалась, но в связи с содержанием 96% спирта следует с осторожностью применять при управлении транспортными средствами и работе с потенциально опасными механизмами.