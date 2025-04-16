Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
144,37
Экономия при брони: -12,07 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
144,11
Экономия при брони: -12,00 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
146,19
Экономия при брони: -14,08 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
148,38
Экономия при брони: -5,90 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
162,00
Экономия при брони: -28,30 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
150,19
Экономия при брони: -7,71 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
148,56
Экономия при брони: -6,08 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
149,81
Экономия при брони: -6,67 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
287,10 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Эскувит® капли флакон-капельница 25 мл №1
Корпорация Артериум
158,20 грн
Эскувит® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №40
Корпорация Артериум
248,00
Экономия при брони: -36,00 грн